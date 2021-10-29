聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣路口科技執法11/1全面上路 用路人遵守交通規則
屏東縣警察局為避免車輛違規發生車禍事故，針對屏東市區、潮州及東港等經常違規熱點，展開科技執法取締違規用路行為，導正民眾正確用路習慣，新科技設備在11月1日起同步正式執法，開始蒐證開罰，請用路人遵守交通規則。
屏東縣警局指出，建置「路口多功能科技執法系統」，設置在屏東市中正路與勝利路口、復興北路與逢甲路口、和生路與建國路口等事故熱點，自動辨識常見的路口易肇事的交通違規及易影響主線車流之違規行為，例如：闖紅燈、未依規定兩段式左轉等。
潮州鎮在新生路149、55、50號前，朝昇路與延平路口等4處，東港鎮中正路107號前、中山路2-41號前、台27線新園鄉仙吉路與店口路口等處新增科技執法設備，違規停車取締，全天候科技化執法，民眾行經易肇事路口及路段，無法心存僥倖冒險違規行駛及遏止違規停車，達到執法無空窗期，確保行車秩序及交通安全。
縣警局交通隊指出，有鑒於闖紅燈、超速、車輛未依規定轉彎等交通違規行為，稍縱即逝，取締不易，更是發生交通事故的原因，為減少地區是類車禍發生，每月均定期檢討防制策略及滾動檢討成效。
縣警局長劉印宮說，設置科技執法設備，目的在於要求駕駛人行經這些路段、路口時，務必確實遵守交通規則，保障自身及他人的用路安全，絕非以取締違規為目的，一起維護屏東交通安全與順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言