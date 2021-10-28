屏東羅勒外銷日本獲肯定 樸作良食徵求契作夥伴
台灣羅勒在歐日打開知名度，並獲海外市場重視，為穩定供貨，樸作良食創辦人黃淑女今公開徵求契作夥伴，歡迎專職農民，或是兼職農民都能一同加入「樸作良食外銷聯盟」。
歐日冬雪紛飛，酷愛陽光的羅勒無法栽種，台灣羅勒趁勢崛起，黃淑女說，多年嘗試後，「樸作良食」終於栽培出深獲海外市場肯定的羅勒優勢品種「好屏一號」。
疫情前歐日代表多次來訪，對羅勒茶等系列產品接受度很高，黃淑女期望轉業壯年與近乎退休的熟年，投入「樸作良食」外銷聯盟，發展高緯度的歐日韓市場。
加入契作的女青農楊桂芩說，在樸作良食陪伴系統下，在農業站穩腳跟，「契作五幫助」，包含：媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程，且自己落實「三好是義務」，包含：好品質、好安全與好認真，就可以挑戰百萬年薪；無論「專職」契作戶，或「斜槓」都很適合。
務農是賺「天公錢」，寒害裂果或颱風水傷都無法銷售，契作戶許先生說，過去是慣行農民，因兒子返鄉發展有機農業，經多方尋覓，最後加入「樸作良食外銷聯盟」，感謝黃淑女近3年來提供媒合耕地、栽種技術與土壤改良等10多個領域的奧援。
今年獲穩定海外訂單的黃淑女說，此次目標徵求20公頃的契作面積，「樸作良食外銷聯盟」決心滿足歐日市場，歡迎期望轉業的壯年或退休的熟年加入，海外市場對品質要求嚴格，會提供完整的配套協助，讓沒有農業背景或務農經驗的夥伴，也能快速上手。
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