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高雄鳳山寶陽橋今動土 台88下方車輛爭道問題有解
高雄市鳳山區頂庄一街銜接寶陽路新建橋梁今天動土，預計2022年底完工，啟用後將可解決88快速道路下方汽機車與大貨車爭道情形。
橋梁動土典禮由市府副祕書長王啟川主持，總經費約1億 1692萬元，包括中央補助款9237萬元、地方配合2455萬元，工程期限為380日曆天。
工務局新工處表示，鳳山區過埤里與南成里是鳳山新興的生活區，又緊鄰五甲商圈，近年人口大幅成長，但兩里隔著一條鳳山溪，串聯住宅及商業區的88快速道路下方交通要道，常見汽、機車與大貨車爭道，影響行車安全，市府為此新建一座橋梁，銜接寶陽路。
新工處表示，新建橋梁全長約58.2公尺，東西兩側銜接保成一路及溪濱一街既有步道及綠帶河岸環境，新橋開闢後，會與原有道路串聯成周邊路網，鄰近居民能親近鳳山溪河岸環境。
新工處指出，這座橋梁以圓拱搭配鋼纜吊索造型，呼應鳳山溪水環境生態營造成果，工程除鋼構橋之外，還配置照明路燈及橋側投射燈景觀工程，啟用後預期可以建構鳳山溪兩岸完善交通路網，建置友善人本環境，也串聯鄰近綠地、公園、新市鎮等地，形塑市民健康慢活空間。
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