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招待縣民免費出遊遭批黑箱 台東縣府先開放團體報名

中央社 / 台東縣28日電
南迴鐵路。圖／取自饒慶鈴臉書
南迴鐵路。圖／取自饒慶鈴臉書

台東縣政府花4200萬元振興經濟，招待台東民眾免費縣內1日遊，還有伴手禮，不過招待對象如何挑選挨批黑箱作業；縣府今天宣布開放人民團體報名，下一波是一般民眾。

縣府振興經濟，編列新台幣3600萬元預計免費招待約2萬名台東縣民眾在縣內1日遊，同時編600萬元購買伴手禮。

由於受招待資格沒有明確的身分和團體名單，被台東縣議會批評黑箱作業，且台東市民代表也發函給縣府，希望訂定遴選的公平性和窗口。

縣府交通及觀光發展處長余明勳今天在縣議會接受鄭崗山縣議員質詢時回答表示，此案預計將出發500多團，每團40人計，共約2萬人，目前已有7500人參與。參加對象分3階段，第1階段邀請文健站、社區關懷據點的弱勢及老人參與。

交觀處隨後發布新聞稿進一步說明，今日起至11月2日下午5時止，開放人民團體線上報名，遊程包含縱谷區、東海岸、南迴線和台東市區，預計11月8日至23日出團；只要是台東縣內會務營運正常之人民團體都可報名。

至於縣民相當關心是否可以個人參與及報名事宜，交觀處表示列入下一波受理申請。

交觀處表示，這次台東縣內參訪微旅行由縣內12家旅行社為縣民服務，透過參訪行程，帶動台東的旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等在地業者，以實際行動力挺台東，效益顯著，不只鄉親滿意，在地業者也紛紛表示，此次活動對觀光業者及上下游產業帶來很大的鼓勵，讓大家在疫情中看見希望，也讓外縣市的旅遊業者非常羨慕。

台東 伴手禮 旅行社

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