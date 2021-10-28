拒與太陽能發電站為鄰 鳳山誠智里民強烈要求停工

高雄鳳山區誠智里一處國有地租給綠能業者準備蓋地面型太陽能發電站，遭居民質疑光線折射會影響生活環境，拒絕為鄰，但業者未依要求停工，10月26日居民氣憤堵住出入口，險釀衝突，今天議員李雅靜出面召集座談會，有孕婦指工程已影響及胎兒，另有胡姓婦人指控居家已龜裂，要求業者即刻停工，經發局長廖泰翔承諾會啟動相關停工程序，並盤點土地未來的使用需求。

誠智里預備建置太陽發電站的國有地占地1.28公頃，居民反映業者「種電」的地點與住戶僅距4公尺，施工產生的噪音及塵土不說，擔心日後光電板折射會影響生活品質與行車安全，日前曾聚眾到議會陳情，要求業者停工，拒絕業者種電賺錢，卻讓他們賠上健康。

由於住戶苦等不到業者停工，26日氣得集結堵住出入口抗議，險些釀成衝突，誠智里長黃桂花說，業者來種電會破壞生態環境，當地低窪，雨季常淹水，國有地原可統當滯洪池，種電後，淹水問題更無解。胡姓婦人說，她的房子因業者進場施工，屋外牆壁已出現裂痕，現在他們一家都擔心房子倒塌，拜託市府立即停工。