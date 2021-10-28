快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒與太陽能發電站為鄰 鳳山誠智里民強烈要求停工

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
鳳山誠智里反對與太陽能電廠為伍，要求停工，市議員李雅靜（左一）今召開座談會，經發局長廖泰翔（左二）到場關切。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里反對與太陽能電廠為伍，要求停工，市議員李雅靜（左一）今召開座談會，經發局長廖泰翔（左二）到場關切。記者王昭月／攝影

高雄鳳山區誠智里一處國有地租給綠能業者準備蓋地面型太陽能發電站，遭居民質疑光線折射會影響生活環境，拒絕為鄰，但業者未依要求停工，10月26日居民氣憤堵住出入口，險釀衝突，今天議員李雅靜出面召集座談會，有孕婦指工程已影響及胎兒，另有胡姓婦人指控居家已龜裂，要求業者即刻停工，經發局長廖泰翔承諾會啟動相關停工程序，並盤點土地未來的使用需求。

誠智里預備建置太陽發電站的國有地占地1.28公頃，居民反映業者「種電」的地點與住戶僅距4公尺，施工產生的噪音及塵土不說，擔心日後光電板折射會影響生活品質與行車安全，日前曾聚眾到議會陳情，要求業者停工，拒絕業者種電賺錢，卻讓他們賠上健康。

由於住戶苦等不到業者停工，26日氣得集結堵住出入口抗議，險些釀成衝突，誠智里長黃桂花說，業者來種電會破壞生態環境，當地低窪，雨季常淹水，國有地原可統當滯洪池，種電後，淹水問題更無解。胡姓婦人說，她的房子因業者進場施工，屋外牆壁已出現裂痕，現在他們一家都擔心房子倒塌，拜託市府立即停工。

市議員李雅靜今召開座談會，經發局長廖泰翔也到場關心，廖表示，民眾如有房屋受損等問題都可隨時提出反映。至於要求太陽能發電站停工一事，28日經發局就會發送公文給國產署啟動要求停工程序，並盤點土地未來的使用需求，市府也望這處土地能有符合當地需求的更好用途。

鳳山誠智里一處國有地標租給綠能業者打算「種電」，引發當地居民反彈。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里一處國有地標租給綠能業者打算「種電」，引發當地居民反彈。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里胡姓婦女指太陽能電廠施工後，他們住家已龜裂。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里胡姓婦女指太陽能電廠施工後，他們住家已龜裂。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里反對與太陽能電廠為伍，要求停工，市議員李雅靜今召開座談會，再度反映民眾意見。記者王昭月／攝影
鳳山誠智里反對與太陽能電廠為伍，要求停工，市議員李雅靜今召開座談會，再度反映民眾意見。記者王昭月／攝影

種電 國有地 李雅靜

延伸閱讀

追問台積電要不要來 高市議員：局長你是複製貼上嗎？

領不到高雄券與商圈夜市券惹民怨 市府：已改善流程

城中城第二？高雄七賢大樓部分老舊樓層不合消防法規

台商投資回流 高市府估土地供需有500公頃短差

相關新聞

拒與太陽能發電站為鄰 鳳山誠智里民強烈要求停工

高雄鳳山區誠智里一處國有地租給綠能業者準備蓋地面型太陽能發電站，遭居民質疑光線折射會影響生活環境，拒絕為鄰，但業者未依要...

空汙假門檻太高 高雄議員要求降標另給學校彈性空間

南台灣進入空氣品質不佳的秋冬季節，教育部訂定空汙假標準，空氣品質指標（AQI）大於400以上高中以下學校可停課。高市議員...

星光下攜手漫遊 全新一季烈火奔騰神話大秀登場

秋冬來臨，一年時序已推進四分之三，高雄義大世界也用全新的姿態，迎接疫情趨緩後的旅遊潮。

屏東市公所發500元消費券市代會通過 提醒做好相關配套

振興消費，屏東市代理市長程清水今天屏東市民代表會臨時會中提案，發放屏東市「消費券」，屏東市民每人500元，市民代表會經討...

高雄市青年上班打卡獎勵金 議員：應更友善

為鼓勵青年穩定就業，高雄市青年局推出「青年上班打卡獎勵計畫」，共有1500人申請，目前556人符合資格。符合資格者最高可...

澎湖獲贈第2輛到宅沐浴車 高齡長輩與失能者可申請

體恤高齡長者及身心障礙朋友不便，澎湖縣府社會處啟動到宅沐浴服務，受限目前僅有一輛到宅沐浴車，每周最多服務25人次。得知澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。