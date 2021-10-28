故宮魔幻山水歷險新媒體展 年底屏東登場
民進黨立委周春米表示，今天在立法院質詢故宮博物院長吳密察時，邀請故宮到屏東進行新媒體藝術展，當場獲得吳密察首肯，年底故宮「魔幻山水歷險新媒體展」將在屏東登場。
周春米發布新聞稿表示，故宮克服國寶出展的困難性，新媒體數位展近期應運而生，也大受民眾歡迎，目前故宮最遠只有到高雄進行過策展，從來沒有到過屏東開展，因此過去也多次向吳密察爭取到屏東開展，今天在立院正式提出邀請，希望吳密察允諾到屏東開展。
周春米表示，吳密察回應，在周春米多次向故宮關心及邀請後，故宮已經與屏東縣政府緊鑼密鼓聯繫，如果場地整理狀況順利，故宮預計於今年12月在屏東菸廠進行新媒體藝術展，將故宮「魔幻山水歷險展」搬到屏東，回應屏東縣民的期待。
周春米指出，故宮以「魔幻山水歷險展」的山水為主題至屏東出展，運用現代科技打造當代的山水，也呼應了屏東得天獨厚的自然條件。
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