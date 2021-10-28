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空汙假門檻太高 高雄議員要求降標另給學校彈性空間

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會童燕珍說，現在的空汙假形同虛設，高雄空汙嚴重，應該優先其他縣市調整空汙標準。記者徐白櫻／翻攝
高市議會童燕珍說，現在的空汙假形同虛設，高雄空汙嚴重，應該優先其他縣市調整空汙標準。記者徐白櫻／翻攝

南台灣進入空氣品質不佳的秋冬季節，教育部訂定空汙假標準，空氣品質指標（AQI）大於400以上高中以下學校可停課。高市議員童燕珍指出，高雄空氣汙染全台最嚴重，與國外國家比較，台灣空汙假標準太高，應該優先其他縣市調整標準，且讓學校有權決定停課。

教育局長謝文斌表示，教育部對空汙假有全國一致規範，市府針對地域性學校有彈性空間，相關規定可以研議看看。

高市議會今日進行教育部門業務報告與質詢，國民黨議員童燕珍指出，AQI數值大於100屬於預警二級、避免重度運動，大於150是預警一級、學生戶外活動要視情況調整，大於200算惡化三級、很多活動都要取消，教育部規範大於400高中職以下學校、幼兒園達停課標準，相較馬來西亞、泰國曼谷、墨西哥等地停課標準都比台灣來得低。

她表示，近月大家戴口罩，對空汙感受比較不強烈，AQI值200已經很不健康，過去監察院曾針對現行AQI大於400的空汙假提出糾正，報告認為「空汙假形同虛設」，應該要好好檢討；高雄空汙問題全國最嚴重，不應該繼續參考這樣標準，應該優先其他縣市進行調整空汙標準，AQI大於150即進入惡化三級、PM 2.5濃度過高，要讓高中以下學校有權停課，希望教育局進行檢討，並在權限範圍下，提供學校彈性處理。

教育局長謝文斌指出，學校群組每天通報空氣品質數值，AQI介於 100至150就要避免長時間劇烈戶外活動，教育部對空汙有統一規範，但有些地域性學校可以有彈性作法，會要求學校要落實空汙防制。

教育部 停課 教育局

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