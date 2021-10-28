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台東身障輔具服務擴大 居住外縣市縣民也受益

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推「代償墊付」機制，符合申辦條件縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，僅需繳付輔具補助差額，即可將輔具帶回家使用。記者尤聰光／攝影
台東縣政府推「代償墊付」機制，符合申辦條件縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，僅需繳付輔具補助差額，即可將輔具帶回家使用。記者尤聰光／攝影

台東縣政府為讓縣民申請身心障礙生活輔具更加便利，推動「代償墊付」機制，審核僅需2星期，且今年合約廠商擴增至112間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北桃園等8縣市設籍台東縣的縣民，也能一樣受益。

縣長饒慶鈴說，「代償墊付」機制，符合申辦條件縣民憑輔具補助核定函至合約廠商，僅需繳付輔具補助差額，即可將輔具帶回家使用，後續由合約廠商辦理核銷流程，並由縣府核撥補助款項，審核僅需2星期，讓流程簡便又快速。

過去縣民申請拐杖、輪椅、病床等生活輔具程序相當繁雜，須先自行負擔購買輔具全額費用，取得發票後再到鄉鎮市公所辦理申辦核銷，往往需要2至3個月才能領到補助款，且需要多次往返辦理，舟車勞頓。縣府推動「代償墊付」機制，讓申辦省時又省錢。

縣府社會處長陳淑蘭說，身心障礙生活輔具的代償墊付機制，跳脫刻板及繁複的申請程序，且合約廠商從過去15間，今年擴增到112間，且不限於台東縣，包括居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等8縣市設籍台東縣的縣民一樣享受這項福利。

「以後到外縣市就診更方便了。」領有身障卡的縣民張偉峰說，自己常要到高雄榮總看病，有時還得住院，外出要使用輪椅和助行器不是借不到，就是要花600元承租，現在縣府能代償墊付，不僅省下開銷，也不用擔心借不到的問題，真很貼心便民。

另居住新北的台東縣民陳美娟說，家裡有長年臥病在床的82歲父親，都躺在一般床上，要盥洗或用餐都要人力移動姿勢，原本想購買電動馬達病床，但價格都破萬以上，若申辦一樣有輔具費用補助，當然再好不過了，多少能減輕負擔。

陳淑蘭說，目前身心障礙者生活輔具有174項補助項目，補助對象為設籍台東縣且領有身心障礙證明並符合「台東縣身心障礙者輔具費用補助標準表」所定各類對象規定。

台東縣政府為讓縣民申請身心障礙生活輔具更加便利，推動「代償墊付」機制，審核僅需2星期，且今年合約廠商擴增至112間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等8縣市設籍台東縣的縣民，也能一樣受益。記者尤聰光／攝影
台東縣政府為讓縣民申請身心障礙生活輔具更加便利，推動「代償墊付」機制，審核僅需2星期，且今年合約廠商擴增至112間，且居住在花蓮、屏東、高雄、台南、台中、台北、新北及桃園等8縣市設籍台東縣的縣民，也能一樣受益。記者尤聰光／攝影

台東 新北 桃園

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