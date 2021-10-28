農曆春節前 屏東市公所將發放500元消費券

才剛上任不久的屏東市代理市長程清水今天向屏東市代會提案，發放每名市民500元消費券，獲市代會通過，農曆春節前市民將收到500元的消費券紅包。

程清水今天向屏東市民代表會提出發放消費券的提案，他表示，今年屏東市結餘款有新台幣1億9000多萬元，發放消費券每人500元，經費約共1億500萬元，還有結餘8900多萬元，財源不會有問題。

程清水表示，考量提振屏東市的經濟，如果發放現金，會外流到其他縣市，所以還是決定發放消費券將錢留在屏東市。

程清水表示，包括防偽印刷等作業時間，最快要12月底才能完成，因此預計明年1月發放，在農曆春節前讓市民都能拿到。

市代會無異議通過發放消費券，但要求市公所將配套措施做好再向市代會說明。