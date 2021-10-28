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屏東九如鄉農會開發檸檬批杷膏 受年輕族群歡迎

中央社 / 屏東縣28日電

屏東九如鄉有「檸檬故鄉」之稱，九如鄉農會為提升有機檸檬附加價值，研發推出檸檬枇杷膏及檸檬葡萄糖胺，其中檸檬枇杷膏大受年輕族群歡迎。

屏東縣為全台檸檬最大產區，占全台總種植面積近7成，九如鄉更是著名的檸檬之鄉，長期推廣無毒農業的九如鄉農會總幹事龔泰文，帶領團隊推行有機檸檬栽培。

3年前九如鄉檸檬生產過盛滯銷，連有機檸檬都受到波及，冬季及春季檸檬果皮厚、汁少，乏人問津，為了穩定市場，龔泰文帶領團隊利用果皮厚但精油含量豐富的特性，嘗試做成加工品，耗時1年，不斷研發改良，推出市面上少有的檸檬枇杷膏及檸檬葡萄糖胺。

龔泰文接受中央社記者採訪時表示，第一批的檸檬枇杷膏及檸檬葡萄糖胺還在實驗室階段，沒想到試賣時，受到好評，尤其是「檸檬枇杷膏」因為有濃濃的檸檬香，降低了藥味，大受年輕族群歡迎，很快就賣完，有不少訂單湧進等待下一批貨。

龔泰文說，在市場測試成功後，農會利用春果量產，最近檸檬枇杷膏才量產出來，希望能滿足消費者的需求。

除了開發市面上少有的檸檬枇杷膏及檸檬葡萄糖胺外，九如農會也推出黑糖檸檬膏，還輔導農民種植新品種的有機「雪翠」高麗菜，農民利用有機檸檬結合「雪翠」高麗菜製成泡菜，沒有了一般用醋做泡菜的嗆鼻味，取名「九如泡菜」

龔泰文表示，所有產品都在九如鄉農會販售，遠地消費者也可透過農會超市平台利用網路購買。

農會 屏東縣 農民

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