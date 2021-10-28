澎湖失能與身障者福音 添到宅沐浴車與輔具站

台北富邦銀行基金會跨海送愛心，捐贈1輛到宅沐浴車給澎湖，還與伊甸基金會合作，於白沙通梁村設置社區輔具站，今天揭牌啟用，為行動不便的身障者及長者提供最近距離服務。

台北富邦銀行基金會捐贈「到宅沐浴車」與「通梁社區輔具站」，今天分別在澎湖縣政府前廣場與白沙通梁社區舉行啟動儀式，北富銀基金會總幹事翟小璧代表出席，澎湖縣長賴峰偉與伊甸基金會資源發展處長張炎玉代表接受，並回贈感謝狀。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖為避免及減少失能者因沐浴發生意外，自106年起辦理到宅沐浴服務，但僅有1輛沐浴車，迄今服務2940人次，承載量太大，感謝台北富邦銀行基金會捐贈到宅沐浴車，增加服務量能，讓失能者「浴」見幸福，提升生活品質。

翟小璧表示，台北富邦銀行基金會長年投入高齡者與身障者等社會慈善工作，特別與澎湖結緣，結合地方政府率先推出弱勢儲蓄脫貧方案、身障照護與到宅沐浴車等，讓弱勢與身障者感受到富邦的溫暖，也讓照護者有喘息機會。

縣府指出，富邦捐贈的「到宅沐浴車」，將交由澎湖縣社會扶助關懷協會使用，未來搭配護理師定期為失能者到宅服務，每次約需1小時，一天最多能為5名失能者沐浴，改善生活品質。

另外，台北富邦銀行基金會與伊甸基金會合作，在澎湖偏鄉的白沙通梁村設置社區輔具站，今天同步啟用，提供各項輔具借用，安排專業職能治療師示範正確使用方式，即時幫助行動不便的身障者及長者使用。