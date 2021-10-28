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屏東市公所發500元消費券市代會通過 提醒做好相關配套
振興消費，屏東市代理市長程清水今天屏東市民代表會臨時會中提案，發放屏東市「消費券」，屏東市民每人500元，市民代表會經討論後，無異議通過，並提醒代理市長程清水發放「消費券」要做好相關配套，程清水表示，預計可在明年春節前發放，相關配套也會擬定。
屏東市人口有19萬多人，屏東市代理市長程清水今到市代會臨時會提案，說明屏東市發放500元消費券規畫，程清水說，今年屏東市結餘款有1億9千多萬元，發放消費費券每人500元，所需經費需1億5百萬元，尚有結餘8千9百多萬元，財源沒問題。
程清水說，為了挹注市民生計、刺激商業消費，規畫發行小面額消費券，普發給屏東市設籍市民，並放寬消費範圍與限制，透過簡化兌換方式，讓屏東市商家、小攤販樂於通同參與，達到振興經濟效益的成果。
程清水說，對於發現金還是要用消費券形式，他也思考很久，考量為刺激消費，提振屏東市的經濟，發現金會外流到其他縣市，決定還是發放消費券讓錢留在屏東市，考量印製消費券有防偽印刷的作業時間，最快要12月底才能完成，預計明年1月發放，在農曆春節前讓市民能拿到。
屏東市民代表會副主席林韋呈、饒怡君等人說，針對消費券的發放地點、怎麼發放，相關配套都要說明清楚，也要避免拿消費券去換現金。
屏東市代表會最後無異議通過發放消費券，代表會主席蕭國亮要求市公所要在11月定期會將所有配套措施向市代會說明清楚。
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