高雄市青年上班打卡獎勵金 議員：應更友善

為鼓勵青年穩定就業，高雄市青年局推出「青年上班打卡獎勵計畫」，共有1500人申請，目前556人符合資格。符合資格者最高可獲2萬1000元獎勵金，Decard上不少大學生討論，有人聽過高雄的上班打卡獎勵嗎？

高雄市議員陳慧文指出，青年局將申請年齡訂在未滿25歲，研究所畢業、延畢的人就不符合規則，且男生有兵役問題等，認為政策立意良好，但也排除許多青年朋友，條件重重讓人感覺市府誠意不足。

高雄市青年局長張以理說，上班打卡獎勵主要希望針對青年畢業第一份工作，期望透過獎勵讓青年朋友可穩定工作半年。針對年齡限制，主要是中央政府也有相關穩定就業政策，希望與中央的補助區別，因此訂在24歲這樣的限制。

想領此獎勵需在找到工作前就先完成申請，在工作滿3個月後可獲得9000元獎勵金，接著在滿6個月後再拿1萬2000元獎勵金。陳慧文也說，有些人上班後才獲得此資訊，但已不符合請領資格，非常可惜。

張以理表示，目前計畫經費仍有餘裕，也在研議是否在第一個月就發放第一次獎勵金。陳慧文表示，政策說明應更清楚，申請條件也須更便民。