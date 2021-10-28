聽新聞
test
0:00 / 0:00
澎湖獲贈第2輛到宅沐浴車 高齡長輩與失能者可申請
體恤高齡長者及身心障礙朋友不便，澎湖縣府社會處啟動到宅沐浴服務，受限目前僅有一輛到宅沐浴車，每周最多服務25人次。得知澎湖縣府需求，台北富邦銀行基金會今日捐贈第二輛沐浴車，縣長賴峰偉感謝基金會關心澎湖長輩與身障朋友，未來會有更多人可接受服務。
上午10點，縣府廣場舉辦澎湖第二輛到宅沐浴車捐贈儀式，縣長賴峰偉從台北富邦銀行基金會總幹事代表翟小璧手中接下捐贈鑰匙模型，隨後回贈感謝狀給富邦基金會。
賴峰偉表示，縣府只有1輛到宅沐浴車，每週最多服務25人次，感謝台北富邦銀行公益慈善基金會慷慨解囊，協助失能者得以在家中獲得適當照顧，未來持續爭取經費擴充沐浴車，讓更多失能者享受到宅沐浴服務。
社會處指出，「到宅沐浴車」搭配專業護理師、照顧服務員與操作員，一坪半空間可協助失能者全身式沐浴，不但可洗淨失能者身體、減輕照護者負擔，另有效解決長期臥床失能者的褥瘡、皮膚疾病及新陳代謝等方面問題。民眾可向澎湖縣長期照顧管理中心及澎湖縣社會扶助關懷協會提出沐浴申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言