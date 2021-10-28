澎湖獲贈第2輛到宅沐浴車 高齡長輩與失能者可申請

體恤高齡長者及身心障礙朋友不便，澎湖縣府社會處啟動到宅沐浴服務，受限目前僅有一輛到宅沐浴車，每周最多服務25人次。得知澎湖縣府需求，台北富邦銀行基金會今日捐贈第二輛沐浴車，縣長賴峰偉感謝基金會關心澎湖長輩與身障朋友，未來會有更多人可接受服務。

上午10點，縣府廣場舉辦澎湖第二輛到宅沐浴車捐贈儀式，縣長賴峰偉從台北富邦銀行基金會總幹事代表翟小璧手中接下捐贈鑰匙模型，隨後回贈感謝狀給富邦基金會。

賴峰偉表示，縣府只有1輛到宅沐浴車，每週最多服務25人次，感謝台北富邦銀行公益慈善基金會慷慨解囊，協助失能者得以在家中獲得適當照顧，未來持續爭取經費擴充沐浴車，讓更多失能者享受到宅沐浴服務。

社會處指出，「到宅沐浴車」搭配專業護理師、照顧服務員與操作員，一坪半空間可協助失能者全身式沐浴，不但可洗淨失能者身體、減輕照護者負擔，另有效解決長期臥床失能者的褥瘡、皮膚疾病及新陳代謝等方面問題。民眾可向澎湖縣長期照顧管理中心及澎湖縣社會扶助關懷協會提出沐浴申請。