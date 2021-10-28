LINE Pay將改版 一卡通支付功能集中至單一入口
因應法規調整，LINE Pay將於11月2日改版，一卡通電子支付（LINE Pay Money）服務將改至首頁單一入口，與第三方支付服務分別管理，降低風險也提升系統穩定度。
一卡通公司今天發布新聞稿表示，因應金管會7月份公告電子票證及電子支付二法合一，可辦理之金融業務範圍增廣，將於11月2日LINE 11.19更新時配合電子支付系統LINE Pay改版，進行服務更新。
一卡通公司說明，這次改版內容主要在於，一卡通電子支付（LINE Pay Money）相關所有如轉帳、分帳等服務將改至LINE Pay首頁的統一入口下，讓點選路徑調整更聚焦，手機桌面的付款條碼也與LINE Pay分別，建立各自的付款入口。
一卡通公司說，此次改版不僅配合修法，將LINEPay Money電子票證與電子第三方支付LINE Pay從單一驗證改為分別驗證，更提升服務系統穩定度、降低風險；但一卡通公司強調，對用戶及商戶的各項服務項目，及LINE Pay Money用戶的帳號密碼，都不會改變。
一卡通公司也提醒，用戶如果原本只有設定LINEPay Money的使用密碼，改版後在使用LINE Pay的第三方支付功能時，會需要重新設密碼，未來兩方用戶的密碼也將分別管理、儲存。
根據一卡通公司統計，一卡通電子支付服務至8月份註冊用戶突破400萬戶，今年度電子支付儲值更創新高，累積金額已超過560億元。此次LINE 11.19版本將於11月2日針對安卓系率先上線，iOS更新版本也將於後續釋出，屆時都將透過LINE Pay錢包發送更新通知。
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