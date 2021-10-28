高市藍議員引「禮記」反辦街舞賽 正反留言灌爆臉書

高雄市14日發生城中城大火重大事故，高市國民黨議員陳若翠引《禮記》「里有殯，不巷歌」，反對市府青年局31日辦街舞活動。此舉引發學生團體反彈，民進黨議員高閔琳，城中城事件的公共安全問題與街舞運動是兩碼子事，不應該無限上綱。

高市議員陳若翠昨日指出，高雄城中城46名罹難者屍骨未寒，10月31日高雄流行音樂中心開幕，30日也在中央公園辦街舞大賽，大火事故責任還未釐清，罹難者告別式也才辦完；《禮記》提及，鄰居有人辦喪事，連唱歌都要避免（里有殯，不巷歌），死者家屬還沒從悲傷痛苦中走出來，相關問題也還在追究調查中，載歌載舞活動不能晚點辦嗎？

針對停辦街舞活動提議，陳若翠臉書湧入學生大量留言，不少學生反映為活動準備已久，不希望因為這個原因停辦，但也有人支持停辦。陳若翠今天凌晨再度發文說，她認為街舞大賽是無辜的，年輕人悶了大半年，很期待以舞會友掃除疫情陰霾，只是，城中城大火至今還不到半個月，罹難者家屬仍在服喪期間，還沒走出失去親人的低潮，希望大家將心比心。