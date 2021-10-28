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高市藍議員引「禮記」反辦街舞賽 正反留言灌爆臉書

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員陳若翠反對在這個時機點舉辦歌舞活動。圖／取自陳若翠臉書
高市議員陳若翠反對在這個時機點舉辦歌舞活動。圖／取自陳若翠臉書

高雄市14日發生城中城大火重大事故，高市國民黨議員陳若翠引《禮記》「里有殯，不巷歌」，反對市府青年局31日辦街舞活動。此舉引發學生團體反彈，民進黨議員高閔琳，城中城事件的公共安全問題與街舞運動是兩碼子事，不應該無限上綱。

高市議員陳若翠昨日指出，高雄城中城46名罹難者屍骨未寒，10月31日高雄流行音樂中心開幕，30日也在中央公園辦街舞大賽，大火事故責任還未釐清，罹難者告別式也才辦完；《禮記》提及，鄰居有人辦喪事，連唱歌都要避免（里有殯，不巷歌），死者家屬還沒從悲傷痛苦中走出來，相關問題也還在追究調查中，載歌載舞活動不能晚點辦嗎？

針對停辦街舞活動提議，陳若翠臉書湧入學生大量留言，不少學生反映為活動準備已久，不希望因為這個原因停辦，但也有人支持停辦。陳若翠今天凌晨再度發文說，她認為街舞大賽是無辜的，年輕人悶了大半年，很期待以舞會友掃除疫情陰霾，只是，城中城大火至今還不到半個月，罹難者家屬仍在服喪期間，還沒走出失去親人的低潮，希望大家將心比心。

民進黨議員高閔琳說，城中城事件的公共安全問題與街舞運動是兩碼子事，議員應該監督市府檢討公安意外事件、擬定改善辦法，而非無限上綱、八竿子打不到一起的事情牽連進來。另名民進黨議員黃文益也說，疫情影響，國內愛跳舞的年輕人缺乏表演舞台，如今終於有機會展現苦練成果，國民黨陳若翠議員卻將街舞賽與城中城聯結在一起，用政治手段「卡死」正常社會活動，相信市民不樂見。

因學生團體反彈，高市議員陳若翠今晨再度發文解釋。圖／取自陳若翠臉書
因學生團體反彈，高市議員陳若翠今晨再度發文解釋。圖／取自陳若翠臉書

街舞 民進黨

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