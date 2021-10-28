城中城行政調查明出爐 陳其邁:照顧受災戶陪伴不間斷

城中城大火讓許多居民一夕間失去家園，高雄市政府協調旅館提供受災戶緊急安置，但這非長久之計，針對有租屋需求者，市府都發局透過「社會住宅包租代管」計畫，提供受災戶安全平價居住選擇，本周將有5戶入住，不少居民正看屋中。市長陳其邁說，市府關懷不會間斷，全力協助受災戶找到合宜、喜歡，能安心開展下一步的家。

城中城大火吞噬46條人命，各界檢討聲浪不斷，消防局長李清秀、工務局長蘇志勳昨天已請辭下台，市府明天將公布行政調查結果，也受外界關注。陳其邁強調，他不會迴避責任，市府團隊正全力投入善後，逐步解決老舊大樓沉痾問題，也陪伴受災戶重建生活。

高雄市政府指出，行政調查小組成員有11人，共同召集人為副市長林欽榮，其他成員包括律師周元培，消防領域委員有警大消防系兼任教授陳火炎、系主任兼所長吳貫遠及國立高科大環境與安全衛生工程系教授蔡匡忠；建築安全領域委員分別是高雄市建築師公會顧問鄭純茂、公會理事長陳奎宏及公會法規會主委楊傑焜；法律領域委員有國立高雄大學法律系助理教授張鈺光及高雄市政府法制局局長王世芳；政風委員為高雄市政府政風處處長林合勝。

市府強調，調查小組中外部成員有8名，能確保客觀性，調查結果明天會對外說明，除釐清行政責任，也提供市府進行後續檢討改進機制、強化行政管理依據。

都發局長楊欽富說，都發局協調租賃服務商業同業公會相關業者，清點目前可提供安置的社會住宅包租代管物件，包含一般住宅113戶、出租旅館90戶，合計203戶可供居民選擇，受災戶不用支付業者服務費，可以市場行情8折或9折租金承租，政府並提供弱勢戶租金補助，內部基本家電、家具一應俱全，生活品質有保障。

一名七年級單親媽媽帶著讀國小女兒住城中城，她以當清潔工養家，她們在城中城的家有20坪，租金5000元。14日凌晨暗夜惡火，母女幸運獲救，但家當幾乎都毀了，母女出院後，市府人員陪伴她們尋找處所，看過人安基金會高雄平安站、社會住宅等多處環境，決定選在小女孩學區內的一處社會住宅，讓她能繼續安心求學，不需要轉學。

陳其邁近日陪受災戶看後續安置環境，也陪同看屋，住戶如果有提出需求，市府也準備家電等入厝禮，要溫暖受災戶的心。

都發局住宅發展處長翁浩建表示，透過高雄市社會住宅包租代管計畫，目前有21戶看屋中，本周將有5戶受災戶會入住租屋處，能以市價租金8折或9折承租社會住宅物件，符合經濟弱勢資格者，更享有5至7折租金補助優惠。房東可享稅賦優惠，更有修繕費、保險費及公證費等補助可請領。每間社宅包租代管的物件，都會要求配置滅火器、住警器等消防設備，以確保住戶居住安全。