高雄單車事故率六都之冠 議員爭取學校準備預備安全帽

高雄市單車事故率居六都之冠，今年1至7月已有20名單車騎士因事故喪命。市議員李雅慧指出，不少國高中學生通勤仰賴單車，全市僅38所國中學生百分之百戴安全帽，很多人看不懂國際通用的單車行進手勢，加上高市YouBike站體全台最多，無須戴安全帽，學生族群單車安全令人憂心。市府教育局表示，會加強交通安全宣導，日後爭取預算購買預備安全帽提供學生臨時借用。

高雄市議會今日進行教育部門業務報告與質詢。民進黨議員李雅慧以國際通用的「轉彎」、「減速」、「停車」手勢詢問教育局長謝文斌，謝在三個手勢答對兩個，但在場備詢官員大部分不清楚這些手勢意義。

李雅慧指出，高雄市單車事故頻傳，去年事故發生率是全台之冠，共發生2763件、死亡28人；今年1至7月同樣居冠，發生件數1474件、20人死亡，車禍死亡的單車騎士未戴安全帽者達六成，未戴安全帽的事故風險是有戴者的2.4 倍。

李雅慧說，依據道安資訊平台分析，國小自行車騎士的死傷比率高達97.07％、國中生77.72％，有沒有戴安全帽很重要，但相關單位在高市80 所國中校園周邊的單車戴帽率觀測發現，109年僅38所學校達到戴帽率百分之百，再加上高雄YouBike騎乘數超過1000萬次，它也是學生族群通學的重要交通工具，騎乘者通常不會自備安全帽，教育局應加強自行車交通安全宣導，另針對本市國高中購置預備安全帽，提供學生臨時所需。