前鎮崗山仔公園停車場完工啟用 供100格汽車停車格

高雄市前鎮區長期以來有停車位不足狀況，多位議員也在議會積極爭取開闢停車場，高雄市交通局今年初選定前鎮區崗山仔公園設置平面停車場今完工啟用，市府編列530餘萬元闢建100格小型車位、11格機車位，採計時收費，一小時30元。交通局表示，未來經持續爭取前瞻計畫經費，終極目標是打造地下化立體停車場，黃線開通後Y20站就在崗山仔公園附近，預計能提供轉乘車輛與紓解舊社區長期以來的停車問題。

交通局長張淑娟表示，崗山仔公園周邊為舊部落，街道狹窄不易畫設路邊停車格，周邊也設有不少流動攤販，長期有停車問題，崗山仔公園停車場完工後可望解決當地停車問題。

考量瑞隆路上車流量大、對面為瑞豐國小及公園周邊行人、長者等用路安全，崗山仔公園停車場的出入口特別設置在紅綠燈號誌下，交通局科長洪嘉亨指出，多數停車場出入口不會有交通號誌，但考量周邊有不少攤販，道路車流也大，當初規畫時將出入口設在號誌旁，讓駕駛能依照燈號出入，也增加用路人的安全。