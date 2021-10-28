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前鎮崗山仔公園停車場完工啟用 供100格汽車停車格

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄前鎮崗山仔公園停車場備有11格機車停車位。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場備有11格機車停車位。記者林巧璉／攝影

高雄市前鎮區長期以來有停車位不足狀況，多位議員也在議會積極爭取開闢停車場，高雄市交通局今年初選定前鎮區崗山仔公園設置平面停車場今完工啟用，市府編列530餘萬元闢建100格小型車位、11格機車位，採計時收費，一小時30元。交通局表示，未來經持續爭取前瞻計畫經費，終極目標是打造地下化立體停車場，黃線開通後Y20站就在崗山仔公園附近，預計能提供轉乘車輛與紓解舊社區長期以來的停車問題。

交通局長張淑娟表示，崗山仔公園周邊為舊部落，街道狹窄不易畫設路邊停車格，周邊也設有不少流動攤販，長期有停車問題，崗山仔公園停車場完工後可望解決當地停車問題。

考量瑞隆路上車流量大、對面為瑞豐國小及公園周邊行人、長者等用路安全，崗山仔公園停車場的出入口特別設置在紅綠燈號誌下，交通局科長洪嘉亨指出，多數停車場出入口不會有交通號誌，但考量周邊有不少攤販，道路車流也大，當初規畫時將出入口設在號誌旁，讓駕駛能依照燈號出入，也增加用路人的安全。

崗山仔公園位於位於鳳山、前鎮交界，兩選區議員今多人到場，藍、綠、無黨議員都在場關心。公園周遭的民眾紛紛說，今天是什麼活動來那麼人？停車場啟用活動也看出明年選舉是一場熱戰。

高雄前鎮崗山仔公園停車場今完工啟用，多位議員親臨現場。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場今完工啟用，多位議員親臨現場。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場備有100格小型車汽車停車位。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場備有100格小型車汽車停車位。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場今完工啟用，多位議員親臨現場。記者林巧璉／攝影
高雄前鎮崗山仔公園停車場今完工啟用，多位議員親臨現場。記者林巧璉／攝影

停車場 高雄市

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