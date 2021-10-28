快訊

基捷爭議林右昌、王國材圍毆柯文哲？ 陳智菡：因戳破國王新衣

56頁幾乎全是「複製貼上」 盧森堡總理認大學論文抄襲

擴散條件不佳 高雄今空品達「橘色提醒」等級

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
進入秋冬空汙季，根據高雄市環保局今天上午公布的「空品早報」，今天擴散條件較差，要注意空品達「橘色提醒」等級。本報資料照片
進入秋冬空汙季，根據高雄市環保局今天上午公布的「空品早報」，今天擴散條件較差，要注意空品達「橘色提醒」等級。本報資料照片

進入秋冬空汙季，根據高雄市環保局今天上午公布的「空品早報」，今天擴散條件較差，要注意空品達「橘色提醒」等級。

高雄市環保局觀測，今天上午7時，高雄市戶外空氣品質指標（AQI）皆為普通等級，根據即時空品監測顯示，由於南部風速偏弱，擴散條件較差，少量粒狀汙染物累積，相較於前兩天，空品稍有轉差。另，根據新北市富貴角監測顯示，即時臭氧濃度約65ppb上下，顯示境外臭氧移入稍有增加，要注意午後臭氧濃度升高。

環保局也說，今天上半天風速弱，粒狀汙染物稍有累積，空品是普通等級為主。下午到剛入夜，受境外臭氧移入增加，下風處擴散條件較差，臭氧濃度明顯上升，平地、郊區空品轉為「較大範圍橘色提醒」，將持續到剛入夜。晚上臭氧消散，空品逐步恢復為普通等級。

活動建議方面，敏感族群下午至傍晚避免在戶外從事劇烈運動。日夜溫差大，中午暖、早晚涼，穿著建議短袖加外套。

為降低空汙壓力，今年10月1日起，興達電廠2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。

高雄市 空氣品質

延伸閱讀

境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能有限 待室內

高雄城中城案2局長下台 由副局長、主秘代理今生效

領不到高雄券與商圈夜市券惹民怨 市府：已改善流程

台南關懷弱勢 加碼補助資收個體戶

相關新聞

屏東人專屬200元屏東券登錄最後一天 抽出8萬8888份

五倍券發放，屏縣府推出振興活動屏東購好禮外，加碼推出屏東人專屬的200元屏東券，共有8萬8888，活絡經濟，今天登錄最後...

擴散條件不佳 高雄今空品達「橘色提醒」等級

進入秋冬空汙季，根據高雄市環保局今天上午公布的「空品早報」，今天擴散條件較差，要注意空品達「橘色提醒」等級。

屏東百工師傅修房子、修補幸福日常每月至少服務一家庭

屏東縣府去年12月輔導縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會成立「屏東縣百工師傅志...

10年減2萬多人 高雄人口創新低

高雄人口直直落，市府統計上月底高雄人口275萬1317人，比起2011年同期277萬3157人，10年減少2萬1840人...

待轉區變待撞區 騎士停靠怕怕

機車待轉區被譏為「待撞區」，易遭來車衝撞，高雄市交通局近年陸續取消70多處機車待轉區標誌，不強制機車一定要待轉，考量有些...

里港幹線優化 搭公車更方便

屏東縣構建公共運輸路網藍圖，推動分區轉運中心及層級公車路網計畫，2015年迄今啟用3座轉運站，開闢69條公車路線。今年針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。