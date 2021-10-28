擴散條件不佳 高雄今空品達「橘色提醒」等級
進入秋冬空汙季，根據高雄市環保局今天上午公布的「空品早報」，今天擴散條件較差，要注意空品達「橘色提醒」等級。
高雄市環保局觀測，今天上午7時，高雄市戶外空氣品質指標（AQI）皆為普通等級，根據即時空品監測顯示，由於南部風速偏弱，擴散條件較差，少量粒狀汙染物累積，相較於前兩天，空品稍有轉差。另，根據新北市富貴角監測顯示，即時臭氧濃度約65ppb上下，顯示境外臭氧移入稍有增加，要注意午後臭氧濃度升高。
環保局也說，今天上半天風速弱，粒狀汙染物稍有累積，空品是普通等級為主。下午到剛入夜，受境外臭氧移入增加，下風處擴散條件較差，臭氧濃度明顯上升，平地、郊區空品轉為「較大範圍橘色提醒」，將持續到剛入夜。晚上臭氧消散，空品逐步恢復為普通等級。
活動建議方面，敏感族群下午至傍晚避免在戶外從事劇烈運動。日夜溫差大，中午暖、早晚涼，穿著建議短袖加外套。
為降低空汙壓力，今年10月1日起，興達電廠2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。
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