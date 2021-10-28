屏東百工師傅修房子、修補幸福日常每月至少服務一家庭

屏東縣府去年12月輔導縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會成立「屏東縣百工師傅志工團」，協助縣內弱勢家庭或獨居長者修繕不堪居住的房屋，協會訂下一個月至少服務一個家庭目標，持續服務不停歇，至今協助12個個案。

屏東縣的百工師傅不只專注修繕不能遮風避雨的房子和硬體，修繕過程，看到案家需要，不間斷的修補是他們實際的愛，有弱勢兒少案家，房子問題修繕後，他們搬來衣櫥，幫孩子們做新的書桌，即便被趕工的廠商叨唸不做賺錢的工程在做志工，還是先把書桌做出來。

修繕獨居長輩的家時，看到掛的蚊帳釘子不穩要釘牢，阿公撿來放東西的小桌子不穩，專程到家修補，變成阿公好用的廚房平台和床邊櫃。

「修繕房子，不是一天的事情，修繕一棟房子，變成日常的放不下」，裝潢工會理事長胡清江夫妻異口同聲說，工作的時候想到孩子們缺毛巾、缺日用品，上班前或下班時總提醒自己快點送去，看到可以用的廢材就想到可以去幫阿公的桌子修一修。

縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫說，屏東有百工師傅真好，百工師傅們實踐「同在共好﹒屏東好好」的最佳夥伴，愛心修補房子，也修補幸福日常，也歡迎認同百工師傅服務協會理念的工會，加入他們的行列。