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屏東人專屬200元屏東券登錄最後一天 抽出8萬8888份

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣民專屬屏東券共8萬8888份，今登錄最後一天，民眾把握機會，登錄人次逾35萬人次，將在11月4日以簡訊通知中獎者。圖／屏東縣府提供
屏東縣民專屬屏東券共8萬8888份，今登錄最後一天，民眾把握機會，登錄人次逾35萬人次，將在11月4日以簡訊通知中獎者。圖／屏東縣府提供

五倍券發放，屏縣府推出振興活動屏東購好禮外，加碼推出屏東人專屬的200元屏東券，共有8萬8888，活絡經濟，今天登錄最後一天，縣府城鄉發展處統計，登錄報名人數逾35萬人，屏東券使用募集的店家達1312家，只要民眾在系統填寫報名表單，就有機會獲得200元屏東券，可在屏東券合作店家使用。

縣長潘孟安說，屏東券，屏東縣民登錄時間從10月14日至10月28日23:59:59止，將在 11月4日以簡訊通知中獎者，抽中的縣民須於11月18日前至超商7-11 ibon機器列印屏東券，當日立即可使用，有效使用期限至2021年12月31日，今天報名最後一天，鼓勵屏東攤商店家跟鄉親參與，振興經濟、安心生活。

縣政府表示，合作店家陸續新增，範圍遍及市場、夜市、百貨賣場園區、市集及一般餐飲店家，已加入的合作店家有屏東夜市、潮州夜市、家樂福、屏東太平洋百貨、屏東環球百貨及勝利星村等，適用領域廣泛。

屏東購好禮抽獎網址

屏東縣民專屬屏東券共8萬8888份，今天登錄最後一天，民眾把握機會，登錄人次逾35萬人次，將在11月4日以簡訊通知中獎者。圖／屏東縣府提供
屏東縣民專屬屏東券共8萬8888份，今天登錄最後一天，民眾把握機會，登錄人次逾35萬人次，將在11月4日以簡訊通知中獎者。圖／屏東縣府提供

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