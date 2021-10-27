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內政委員會考察屏東東港迎王祭及大鵬灣 盼政府整合地方特色

中央社 / 屏東縣27日電

立法院內政委員會今天考察「東港地區宗教文化祭典及地方建設」，由在地委員莊瑞雄領軍，考察東港迎王平安祭及大鵬灣國家風景區，委員們期待政府能整合地方特色發展觀光。

內政委員會成員有召委吳琪銘、湯蕙禎、王美惠及在地立委莊瑞雄、廖婉汝等人，由內政部常務次長邱昌嶽陪同，考察屏東3年1科東港迎王平安祭典及大鵬灣國家風景區，委員們坐船環遶大鵬灣，並到東隆宮參拜。

莊瑞雄向中央社記者表示，大鵬灣觀光風景區擁有天然潟湖、紅樹林等特殊景觀，未來除了結合地方創生、融入濕地等屏東獨特的地方特色外，政府也應該加強硬體建設，例如遊客中心及周邊環境營造整體工程等，讓大鵬灣成為具有屏東特色的國際海洋休閒度假園地。

莊瑞雄向邱昌嶽建議，東港有句話「過年可以不回家，但迎王一定要返鄉！」東港迎王傳承300餘年是最能展現屏東人文、歷史風貌的一個宗教盛典，且東港迎王也被列入國家無形文化資產，未來除了要保留這項宗教傳承外，也需要政府的支持推廣，讓更多國際觀光客可以來屏東體驗東港獨特的迎王文化。

莊瑞雄表示，屏東有很豐富獨特的人文、歷史文化以及生態景觀，未來政府除了最基本的地方建設要落實以外，更要整合這些原本就已具規模的地方特色，才能發展出具有屏東特色的觀光，吸引更多國內、甚至國際觀光客來遊憩。

廖婉汝也向邱昌嶽建議，政府要全力支持傳統宗教文化。

東港 屏東 莊瑞雄

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