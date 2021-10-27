高雄港蓬萊旅運中心 導入智慧旅運科技

臺灣港務公司與達運精密工業公司合作推動人流管控及智慧顯示解決方案，今天在高雄蓬萊旅運中心舉行啟動儀式，由經濟部工業局指導「高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫」支持，資策會與國立中山大學產發中心共同推動，以國際郵輪港的需求出發，打造人流管控結合智慧顯示應用，力促高雄蓬萊旅運中心成為智慧移動顯示應用落地驗證示範場域。

根據國際郵輪協會(CLIA)統計，臺灣郵輪市場穩定成長，自2014年起已是亞洲第二大的郵輪客源市場，2019年我國整體郵輪旅客更達百萬人次。2020年因受疫情影響國際郵輪停航，但業者後續推出郵輪跳島及環島的「類出國」體驗，廣受國人歡迎。未來疫情趨緩後，預期郵輪旅遊將以基隆港及高雄港為母港基地迎接爆發性成長。

郵輪旅運中心為國際門戶，近年因船舶大型化，單一航班旅客最高可達近6千人次，需在有限時間內完成報到、行李托運、安全檢查、證照查驗等通關作業，尖峰期間時常湧現大量人潮，為提供更好的服務品質並因應疫情後場站人流管控的重要性，港務公司結合達運精密專業技術，導入人流管控結合智慧顯示應用，期待透過人流管理帶給旅客更好的服務體驗。