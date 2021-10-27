屏東企業家挺小農 購高麗菜敬軍

在屏東里港經營食品公司的在地企業家趙壽全，最近大手筆買下近萬台斤小農種植的高麗菜，不但解決小農燃眉之急，並將多餘的蔬菜轉贈陸軍8軍團所屬7個辦伙單位，敬軍、助人一舉兩得，令人敬佩。陸軍8軍團指揮官傅正誠特地前往頒發感謝狀，感謝他協助農民產銷不遺餘力，並無私奉獻，慷慨捐贈敬軍，嘉惠部隊官兵，為國軍弟兄姊妹鼓舞士氣。

農作物生長有其季節性的規律，此次趙壽全採購有機高麗菜的對象為嘉義小農，由於是首次種植，數量逾9000台斤，加上本身沒有銷售管道，一旦交由盤商出售，損失將相當慘重。趙壽全輾轉從朋友處得知消息後，自行負擔運費，將該名小農的高麗菜全數買下，一半自用，一半致贈駐軍，既解決農民燃眉之急，也犒慰官兵辛勞。趙壽全表示，國軍執行保家衛國任務，並協力地方在發生天然災害時，主動投入救災，守護家園，希望透過小小心意，表達對官兵誠摯的感謝和敬意。