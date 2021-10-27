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高雄壽山探洞11月開放申請 環境教育避免再見破壞

中央社 / 高雄27日電

高雄壽山有特殊洞穴景觀，卻曾遭不肖人士破壞環境，閃閃發亮的岩壁和獨特鐘乳石構造，與人類在岩壁上的刻字形成視覺衝擊，11月起恢復開放申請探洞，也進行環境教育。

國家自然公園管理處2019年起建立石灰岩洞穴管理系統，管制壽山洞穴探洞時間，僅每年11月1日起到隔年4月30日可申請探洞，今年也將於11月起開放探洞，民眾可參加相關團隊活動，包括探洞環境教育、導覽解說等。

壽山有包括猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞等知名石灰岩洞，其中北峰極樂洞難度最高，探洞之路最具挑戰，而離登山口最近、易達性最高的猩猩洞，卻也因此遭遇最多人為破壞。

進入猩猩洞，不但能觀賞閃閃發亮的岩壁、獨特的鐘乳石構造等，卻也能看到人類在岩壁上刻「某某到此一遊」字樣，及弄斷鐘乳石的破壞痕跡，兩者視覺衝擊強烈，往往讓探洞者看了心情複雜。

國家自然公園管理處對中央社記者表示，洞穴未管制前常遭到人為破壞，也因為洞穴地勢險峻、陰暗，對未有充足準備的民眾來說十分危險，管制後，會有洞穴巡守員陪同，藉此進行環境教育，建立面對山林的正確態度與價值觀。

國家自然公園管理處統計，猩猩洞、天雨天財洞、北峰極樂洞、金瓜洞2019年申請探洞者共6618人，去年有1萬3980人，人數逐年增加。

國家自然公園管理處籲民眾提前規劃行程、申請及專人引導，遵守探洞活動有關規定，若違規，最高可處新台幣3000元罰鍰。另提醒民眾仍應維持社交距離、戴口罩等防疫措施，若通風良好且無人潮聚集的戶外，在能與他人保持社交距離原則下，可免戴口罩。

社交距離 口罩 巡守 高雄市

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