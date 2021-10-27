高雄社宅包租代管計畫 助城中城受災戶租屋

高雄城中城災戶租屋需求，由高雄市府都發局透過「社會住宅包租代管」計畫，提供災戶安全平價居住環境，都發局表示，目前已成功媒合5戶，陸續接洽看屋中。

都發局「社會住宅包租代管」計畫，是開發民間空屋轉作社宅，房東將有稅賦優惠，還有修繕費、保險費及公證費等補助可請領。都發局今天發布新聞稿表示，透過此計畫，協助災民找到合適租屋處居住。

都發局長楊欽富表示，都發局協調租賃服務商業同業公會相關業者，清點目前可提供安置的社會住宅包租代管物件，計有一般住宅113戶及出租旅館90戶，合計203戶可供居民選擇。

首件媒合入住的災戶是一對母女，媽媽說，就讀國小3年級的女兒因不想與同學分離，不願轉學，所以想在學區內尋找適合的租屋處，經都發局與業者協助後，順利找到符合需求的房子入住。

都發局住宅發展處長翁浩建說，高雄市社會住宅包租代管計畫已有21戶城中城災戶看屋中，本週將有共5戶災戶入住。房客能以市價租金8折或9折承租社會住宅物件，符合經濟弱勢資格者，更能以市價租金5到7折優惠承租。

都發局表示，每間社宅包租代管的物件，均會要求配置滅火器、住警器等消防設備，以確保居住安全。