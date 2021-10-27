追問台積電要不要來 高市議員：局長你是複製貼上嗎？

高雄市議員今財經部門質詢，議員關心台積電來不來，因台積電法說會並沒有提及高雄設廠，僅透露將至日本設廠。經發局長廖泰翔針對台積電是否來，一律回覆，因互信與尊重廠商，廠商投資的消息需由廠商自行宣布，但市府持續努力打造完善的投資環境，相關聯繫、期程都有持續進行。議員甚至問，局長你是不是複製貼上？好像在放錄音機，不管問什麼問題都是一樣的答案。

由高市國民黨議員組成的KK陣線今聯合質詢，多人輪番上陣，就是要經發局對「台積電到底來不來」給個答案，但廖泰翔仍維持一向的堅持，未正面回覆台積電是否投資高雄。市議員鍾易仲不斷追問台積電是否來高雄，但因廖泰翔始終未正面回應，鍾易仲說，局長你每一題回得都一樣，我還要不要問第三題啊！廖泰翔也認真回覆，我還沒看到下一題。

鍾易仲問廖泰翔看到台積電在法說會上僅宣布日本設廠消息，心情為何。鍾用簡報列出A震驚-事情沒有任何消息，完全出乎意料之外、B害怕-怕台積電改變投資策略了、C平靜-因為台積電事前打過招呼，知道他們暫不公布，但投資還是會持續、D不意外-早就知道他們不會投資了等4選項，鍾丟直球要廖正面回答。廖泰翔則說，自己可以回答心情為何，但選項形容詞後面的原因並不能代表自己的想法。鍾易仲要廖泰翔選一個，廖泰翔說自己是平靜的，鍾說，所以台積電會來嘛！廖則說，我沒有這樣說，我只是說心情平靜。

鍾易仲追問，台積電法說會後廖泰翔有沒有與台積電聯繫，層級為何。廖泰翔表示，針對重要廠商一直都有聯繫管道，只要需要隨時都可以取得聯繫。鍾顯然不滿意，不斷要求通話層級為何，因得不到正面回覆，鍾說，局長你該不會是打給客服吧？如果是這樣高雄市民都可以打過去。這段對話引來現場議員大笑，廖泰翔則維持一貫的表情。