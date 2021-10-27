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解聘工會理事長 屏東基督教醫院否認打壓工會

中央社 / 屏東縣27日電

屏東基督教醫院工會理事長、也是神經內科醫師詹智鈞去年被解聘，詹智鈞多次抗議，今天再北上開記者會，呼籲院方誠信協商；屏基不認為打壓工會，一切靜待司法裁決。

詹智鈞今天與台北市醫師職業工會召開「屏基堅持打壓工會！被解雇醫師怨：知錯不改」記者會。他表示，8月經勞動部裁決委員會調查，認定屏基不續聘是打壓工會，歷經多時院方還是執意不續聘，呼籲院方誠信協商。

對自己遭屏基以「不適任」解職，詹智鈞認為，院方就是為了打壓工會，後續沒有做任何說明，凸顯屏基院方缺乏反省誠意，強調這顯現主治醫師缺乏「勞基法」保障，喊話相關部門應該檢視目前法規的不足。

屏基事後發出聲明新聞稿表示，與詹智鈞間契約關係的消滅，是因雙方間「（定期）醫師聘任契約」期限屆滿所生的當然法律效果，詹智鈞記者會說法「非法解雇」或「解聘」，明顯與事實不符。

屏基表示，有關勞動部109年度勞裁字第26號案裁決決定，認定屏基構成所謂不當勞動行為部分，屏基因認勞動部裁決決定的認事、用法都有違誤，將向台北高等行政法院提起行政救濟，維護屏基合法權益，期望各界能靜待司法審判結果。

屏基表示，勞動部裁決要求屏基應重新就續聘詹智鈞與否進行評核決定，屏基重新進行內部評核程序，並決議作成不予續聘詹智鈞決定，同時已將評核結果報請勞動部備查，屏基決定是遵法、妥當決定，自不存在記者會所指「屏基堅持打壓工會」、「知錯不改」等情形。

屏基表示，詹智鈞已對屏基提起「確認僱傭關係存在」的民事訴訟，現正由屏東地方法院審理中，屏基工會與台北市醫師工會卻此時召開記者會，甚至是將主治醫師是否納入勞動基準法保障議題，強作不當牽連。

醫師 勞動部 記者會 屏東

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