領不到高雄券與商圈夜市券惹民怨 市府：已改善流程

高雄市政府砸下5億元，上月推出「高雄開就賺」振興活動，包括高雄券和商圈夜市券，在國慶連假吸引大批民眾兌換，也有不少人抱怨排隊排到腳痠，甚至領不到的狀況。高雄市議會今財政部門質詢，有議員表示，目前已有不少店家表示自己沒有高雄券可給顧客了，促經發局改善。更有議員追問，高雄券、商圈夜市券預算哪裡來，預計發多少份，但因不滿意官員回覆，連委員會主席都幫忙追問。

市議員何權峰表示，不少商家都很開心高雄加碼振興券，但近日也發現已有部分商家沒有高雄券可換給顧客了，商家甚至要先欠顧客，之後拿到高雄券才能還。經發局長廖泰翔表示，目前高雄券配合的店家已有上萬家，超過6成餐飲業者都有高雄券，百貨公司全部都可領得高雄券。

市議員陳慧文指出，商圈夜市券確實助攤商生意回流，攤商都相當開心，但也不少民眾抱怨，因為不能代領，所以嬰幼兒、行動不便的人都必須親自排隊。

針對不少議員反映，許多人為了夜市商圈券排隊數小時，發放據點應增加。廖泰翔說明，剛開始兌換程序確實較耗時，後來改變流程後，約10秒可發一張券，也加開更多兌換窗口，增加效率。

市議員宋立彬責問，高雄券、商圈夜市券預算從哪裡來的。宋立彬與主計處、經發局來回多次，未得到明確回覆，宋立彬嘆，每次問官員問題，都很難得到正面回覆，「我們是支持這些票券發行的，不要那麼緊張。」最後主席陳美雅也幫忙詢問，這時主計處長李瓊慧進一步解釋，根據災防法，因新冠疫情狀況，今年人事費可挪用，因此挪用2億元協助印製高雄券、商圈夜市券等振興活動。