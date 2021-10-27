屏東縣東港迎王祭 東港警分局成拍照打卡熱點

屏東縣東港迎王平安祭今天第四天，在東港鎮中區遶境，各陣頭隊伍行經東港警分局，現場圍觀民眾多，東港警方也在分局前廣場設置應景廣告看板，防疫期間參加宗教盛事，灌輸正確法律觀念，並送一盒東港分局限定口罩，收到民眾超驚喜，吸引許多民眾拍照打卡索取。

迎王隊伍中「中軍府」擔任大千歲的御前帶刀侍衛，保護王駕遶境安全，性質、服飾、裝備等和現今的警察相似，行經東港警分局時，警察出來接駕是地方傳統，分局秉持「尊重宗教信仰」、「配合王爺遶境活動」、「祈求大家平安」理念，由分局長林文煜率領全體員警在分局前設置香案、列陣接駕迎接，以尊敬的心迎接溫王爺、中軍府及大千歲等進入警局「勞警」，祈求治安、交通平穩。

東港警分局長林文煜說，東港三年一次迎王祭典，是地方盛事，家家戶戶盼望大千歲代天巡狩東港地區，祈求除煞給地方帶來平安，歷次迎王慶典大千歲所到之處，無不盛況空前夾道歡迎。