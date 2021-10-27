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馬祖大坵梅花鹿搶食擦撞遊客 連江縣府提醒賞鹿安全

中央社 / 連江縣27日電

馬祖大坵島野放梅花鹿群正值繁殖期，近日一名遊客登島餵食遭公鹿擦撞輕微受傷，連江縣政府提醒遊客賞鹿保持安全距離，並加強島上警示牌提醒民眾。

大坵交通船員接受記者訪問表示，近期每天登島遊客約近100至200名，許多遊客登島後會餵食梅花鹿。25日有一名女性遊客登島，在後山涼亭餵食鹿隻時，遭餵食的公鹿擦撞，遊客衣服破洞、腿部則有輕微擦傷。

連江縣政府產發處今天接受記者訪問表示，可能遊客在餵食時樹枝抬取稍高，導致在涼亭的公鹿食用過程為搶食頂傷遊客，遊客觀賞與餵食必須注意安全。

連江縣產發處表示，每年10至12月馬祖大坵島梅花鹿進入繁殖期，今天派員登島加裝警示牌，大坵碼頭及民宿區梅花鹿較親人，接觸時應降低音量、避免過大動作，勿讓孩童單獨接觸；三分叉鹿角公鹿於每年11月到翌年2月的交配季節常有攻擊威脅行為，請保持距離。

連江縣產發處漁牧科人員表示，提醒遊客賞鹿時，幼鹿每年6至10月間出生，勿任意接觸或抱走，致使母鹿棄養；餵食建議挑選長且葉子位於枝條前端的植物；鹿隻出現跺腳、噴氣、頭部由下往上抬、斜眼視人時，要降低音量緩步遠離，並禁止攜帶貓狗，以免鹿隻緊迫。

連江縣產發處漁牧科人員指出，鹿隻會有咬人、踢人和衝撞人、或用鹿角頂人等攻擊行為，務必保持距離；目前尚無檢驗出結核病陽性鹿隻，且定期驅蟲，仍勿過度靠近鹿隻，避免被硬蜱類叮咬，感染可能致命的萊姆病。遊客登島若有任何梅花鹿問題，請盡快通報連江縣產發處。

馬祖 梅花鹿

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