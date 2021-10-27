快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

鳳山淨水場管線老舊屢破管 3年全數汰換終結停水風險

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
鳳山淨水場汰換老舊管線，經費達6.24億元，工程於本月完工。記者林巧璉／翻攝
鳳山淨水場汰換老舊管線，經費達6.24億元，工程於本月完工。記者林巧璉／翻攝

鳳山淨水場從1984年埋管至今逾37年，過去曾因管線老舊破管，造成南高雄7萬多戶停水、減壓，經立委爭取，自來水公司核定6.24億鳳山淨水場管線改善工程，埋設管徑加大為1800mm，於2018年動工，歷經3年，本月全數完工。自來水公司表示，未來可大幅降低因破管造成大區域長時間停水。

鳳山淨水場供水範圍涵蓋前鎮、小港、旗津、苓雅、新興、前金、林園等南高雄七區，並支援部分北高雄民生及工業用水，供水人口超過50萬人，原先管線埋設道路多為工業區重車行經主要道路，且周邊佈滿多條石化工業管線，增加維護修復難易度。立委賴瑞隆表示，自己在2016年破管發生停水後，多次邀集經濟部工業局、自來水公司及高雄市政府協調管線埋設方案和路線，也要求避開工業區高風險地區，降低施工及後續維護問題，爭取自來水公司籌編6.24億經費。

工程選定由沿海二路、世全路口，經茂大街、北林路至山明路、宏平路口，總長度3.34公里，以潛盾工程鋪設新管線，解決老舊管線破裂停水問題。自來水公司南工處表示，工程難度最高的是管一工程，在沿海二路、茂大街口以潛盾掘進至沿海二路、世全路口，已於今年10月完工管線工程。

賴瑞隆表示，鳳山淨水場位於小港區內，管線因老舊重壓破管導致民生停水，近年來已爭取新厝路加壓站更新工程、高松加壓站漏水管線修復、高松路新設推進管線工程、小港臨海新村供水管線改善工程，今1800mm送水管工程完工，將大幅降低南高雄長時間停水風險。

鳳山淨水場汰換老舊管線，經費達6.24億元，工程於本月完工。記者林巧璉／翻攝
鳳山淨水場汰換老舊管線，經費達6.24億元，工程於本月完工。記者林巧璉／翻攝

停水

延伸閱讀

鳳山淨水廠老舊管線汰換 助用水趨穩定

台鐵花東電氣化採購涉弊 12官商貪汙罪交保

台鐵花東電氣化採購涉弊 前養路室主任送辦

快儲水！高雄明天停水12小時 影響逾46萬用戶

相關新聞

挺過天坑風暴逃不過城中城大火 高市工務局長請辭

高雄市城中城大火吞噬46條人命，各界追究責任，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。向來低調的蘇...

屏東縣民公園成沉浸式環境劇場 優人神鼓「天地共舞」

屏東縣民公園化身為沉浸式環境劇場！享譽國際的「優人神鼓」11月13日下午4點，在縣民公園園區五大地景空間免費演出，將演出...

高雄銀行編200萬培育運動選手 議員不領情：會被笑

今年台灣運動選手在東奧、帕奧有亮眼表現，高雄銀行有意願加入栽培、贊助選手的行列，高雄市議會今財務部門質詢，議員問高銀目前...

屏東里港幹線公車優化 里港幹線檸檬綠更易識別

構建屏東縣公共運輸路網藍圖，屏東縣交通旅遊事務處提出分區轉運中心及層級公車路網計畫，2015年迄今，陸續啟用3座轉運站，...

藍委批陳其邁讓警察變管理員 內政部：請局長勇敢表達

國民黨立委吳斯懷今天在立法院司法法制委員會指出，城中城大火後，高雄市長陳其邁下令各分局清查老舊大樓，警察變「管理員」，內...

城中城依親租屋補助 6個月延長至2年

高雄城中城善款目前達2.6億餘元，高雄市社會局表示，25日經高雄市社會救助金專戶管理會委員通過，善款將全數用在城中城受災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。