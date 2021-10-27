鳳山淨水場管線老舊屢破管 3年全數汰換終結停水風險
鳳山淨水場從1984年埋管至今逾37年，過去曾因管線老舊破管，造成南高雄7萬多戶停水、減壓，經立委爭取，自來水公司核定6.24億鳳山淨水場管線改善工程，埋設管徑加大為1800mm，於2018年動工，歷經3年，本月全數完工。自來水公司表示，未來可大幅降低因破管造成大區域長時間停水。
鳳山淨水場供水範圍涵蓋前鎮、小港、旗津、苓雅、新興、前金、林園等南高雄七區，並支援部分北高雄民生及工業用水，供水人口超過50萬人，原先管線埋設道路多為工業區重車行經主要道路，且周邊佈滿多條石化工業管線，增加維護修復難易度。立委賴瑞隆表示，自己在2016年破管發生停水後，多次邀集經濟部工業局、自來水公司及高雄市政府協調管線埋設方案和路線，也要求避開工業區高風險地區，降低施工及後續維護問題，爭取自來水公司籌編6.24億經費。
工程選定由沿海二路、世全路口，經茂大街、北林路至山明路、宏平路口，總長度3.34公里，以潛盾工程鋪設新管線，解決老舊管線破裂停水問題。自來水公司南工處表示，工程難度最高的是管一工程，在沿海二路、茂大街口以潛盾掘進至沿海二路、世全路口，已於今年10月完工管線工程。
賴瑞隆表示，鳳山淨水場位於小港區內，管線因老舊重壓破管導致民生停水，近年來已爭取新厝路加壓站更新工程、高松加壓站漏水管線修復、高松路新設推進管線工程、小港臨海新村供水管線改善工程，今1800mm送水管工程完工，將大幅降低南高雄長時間停水風險。
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