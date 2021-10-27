高銀擬年編200萬贊助體育選手 議員促提高金額

高雄銀行董事長董瑞斌今天表示，高銀擬從每年盈餘中提撥100萬元至200萬元，支持在地體育選手。但民進黨高雄市議員黃文益不滿額度太低「會讓人笑啦」，籲高銀再調整額度。

台灣體育選手在2020東京奧運表現亮眼，感動國人。黃文益曾向高雄銀行提出贊助要求，希望高銀每年從盈餘約新台幣8億元中提撥經費，替高雄留下優秀選手。

黃文益今天在議會財經部門業務質詢，追蹤高銀規劃贊助情形。董瑞斌答詢表示，相關贊助績優選手草案已由董事會通過，但是一些技術性的細節尚需和市府運動發展局研議，例如對「績優」選手的認定等。

董瑞斌說，高銀擬提撥1年約100萬元至200萬元經費贊助選手，至於是採贊助約20名的現役選手營養費，或是每年提供2名退役選手到高銀服務的方式還未定。董瑞斌也解釋，高銀並非僅贊助運動，還有社會福利、公益等項目要贊助「高銀規模小、能力有限」。

黃文益聽到贊助金額後直呼「這真是晴天霹靂的壞消息」，贊助金額這麼低「會讓人笑啦」，希望高銀再檢討，也勿一再以高銀經營規模不及大型行庫為藉口。

黃文益說，高銀是上市銀、公股銀行，且每年也有約8億元盈餘，促高銀再和董事會討論研究，提高贊助經費，對選手的栽培才能看到成果，否則高銀1年約200萬元的贊助費杯水車薪、效益有限。