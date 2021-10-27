快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

高銀擬年編200萬贊助體育選手 議員促提高金額

中央社 / 高雄27日電

高雄銀行董事長董瑞斌今天表示，高銀擬從每年盈餘中提撥100萬元至200萬元，支持在地體育選手。但民進黨高雄市議員黃文益不滿額度太低「會讓人笑啦」，籲高銀再調整額度。

台灣體育選手在2020東京奧運表現亮眼，感動國人。黃文益曾向高雄銀行提出贊助要求，希望高銀每年從盈餘約新台幣8億元中提撥經費，替高雄留下優秀選手。

黃文益今天在議會財經部門業務質詢，追蹤高銀規劃贊助情形。董瑞斌答詢表示，相關贊助績優選手草案已由董事會通過，但是一些技術性的細節尚需和市府運動發展局研議，例如對「績優」選手的認定等。

董瑞斌說，高銀擬提撥1年約100萬元至200萬元經費贊助選手，至於是採贊助約20名的現役選手營養費，或是每年提供2名退役選手到高銀服務的方式還未定。董瑞斌也解釋，高銀並非僅贊助運動，還有社會福利、公益等項目要贊助「高銀規模小、能力有限」。

黃文益聽到贊助金額後直呼「這真是晴天霹靂的壞消息」，贊助金額這麼低「會讓人笑啦」，希望高銀再檢討，也勿一再以高銀經營規模不及大型行庫為藉口。

黃文益說，高銀是上市銀、公股銀行，且每年也有約8億元盈餘，促高銀再和董事會討論研究，提高贊助經費，對選手的栽培才能看到成果，否則高銀1年約200萬元的贊助費杯水車薪、效益有限。

東京奧運 體育 民進黨

延伸閱讀

高雄銀行編200萬培育運動選手 議員不領情：會被笑

高市2官員請辭 藍批邁斷尾求生 綠籲勿再謀政治利益

質疑「球員兼裁判」高雄藍營議員提案設城中城調查小組

陳其邁滿意度吊車尾 高市議會藍綠黨團看法歧異

相關新聞

挺過天坑風暴逃不過城中城大火 高市工務局長請辭

高雄市城中城大火吞噬46條人命，各界追究責任，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。向來低調的蘇...

屏東縣民公園成沉浸式環境劇場 優人神鼓「天地共舞」

屏東縣民公園化身為沉浸式環境劇場！享譽國際的「優人神鼓」11月13日下午4點，在縣民公園園區五大地景空間免費演出，將演出...

高雄銀行編200萬培育運動選手 議員不領情：會被笑

今年台灣運動選手在東奧、帕奧有亮眼表現，高雄銀行有意願加入栽培、贊助選手的行列，高雄市議會今財務部門質詢，議員問高銀目前...

屏東里港幹線公車優化 里港幹線檸檬綠更易識別

構建屏東縣公共運輸路網藍圖，屏東縣交通旅遊事務處提出分區轉運中心及層級公車路網計畫，2015年迄今，陸續啟用3座轉運站，...

藍委批陳其邁讓警察變管理員 內政部：請局長勇敢表達

國民黨立委吳斯懷今天在立法院司法法制委員會指出，城中城大火後，高雄市長陳其邁下令各分局清查老舊大樓，警察變「管理員」，內...

城中城依親租屋補助 6個月延長至2年

高雄城中城善款目前達2.6億餘元，高雄市社會局表示，25日經高雄市社會救助金專戶管理會委員通過，善款將全數用在城中城受災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。