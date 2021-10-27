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鳳山淨水廠老舊管線汰換 助用水趨穩定

中央社 / 高雄27日電

高雄鳳山淨水廠送水管線埋設已逾37年，長年遭路上重車重壓，還曾破管造成停水。民進黨立委賴瑞隆向中央爭取汰換老舊管線經費，日前管線工程已完工，將大幅降低停水風險。

賴瑞隆今天發布新聞稿表示，鳳山淨水廠供水範圍涵蓋前鎮、小港、旗津、苓雅、新興、前金、林園等南高雄7區，並支援部分北高雄民生及工業用水，供水人口逾50萬人，送水管線埋設道路多為工業區重車行經道路。

鳳山淨水廠送水管線2016年曾因不堪重壓發生破管，造成南高雄地區7萬多戶停水或減壓，部分住戶甚至停水超過33小時。

賴瑞隆邀經濟部、自來水公司及市府協調汰換老舊管線，獲自來水公司籌編新台幣6.24億經費，2018年動工，選定沿海二路、世全路口，經茂大街、北林路至山明路、宏平路口，總長3.34公里，以潛盾工程鋪設新管線，今年10月完工。

自來水公司南區工處表示，工程分3階段進行，目前均已全部完工，完工後可大幅降低因破管造成大區域且長時間停水。

賴瑞隆表示，除了送水管線工程，近年也陸續推動新厝路加壓站更新工程、高松加壓站漏水管線修復、高松路新設推進管線工程、小港臨海新村供水管線改善工程等，讓高雄民生及產業用水均更安全穩定。

停水 賴瑞隆

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