高雄銀行編200萬培育運動選手 議員不領情：會被笑

今年台灣運動選手在東奧、帕奧有亮眼表現，高雄銀行有意願加入栽培、贊助選手的行列，高雄市議會今財務部門質詢，議員問高銀目前贊助草案進度，高銀表示，將一年提撥約100至200萬元經費贊助選手，另在就業部分，未來每年會提供兩名額給運動績優退役選手至高銀上班。議員不領情表示，這種經費規模會讓人笑的，希望高銀再調整預算額度。

高雄銀行董事長董瑞斌表示，高銀目前草案分兩部分，第一個是經費贊助、第二個是就業機會提供，未來每年會提供兩名名額運動績優退役選手至高銀上班。黃文益對此草案不領情，他表示，高銀雖規模不如合庫等銀行大，但一年仍有幾億盈餘，卻用經費不足為由，不願長期贊助運動選手，讓選手在高銀有分工作。

黃文益認為，高銀提出的贊助方案與合作金庫等公股銀行對選手的贊助模式有落差，高銀是上市銀、公股銀行，且每年也約8億元盈餘，要好好贊助選手應不是問題，應該提高贊助經費，對選手的栽培才能看到成果，否則高銀擬一年約200萬元的贊助費杯水車薪、效益有限。

董瑞斌表示，與大行庫相比，高銀的盈餘只有大行庫的20分之一，但不表示高銀不能做，但目前只能提撥100至200萬的預算在運動選手上，因高銀還需有社會企業責任、社會福利等部分需要挹注。黃文益認為，這樣的補助真的太小，一般企業就能做的，希望高銀能再研議，甚至可以逐年編列，慢慢增加，「聽到這麼少的預算真的是晴天霹靂的壞消息」。