城中城依親租屋補助延長至2年 社工媒合提供家電

高雄城中城大火善款達2.6億元，社會局規劃發放罹難者慰助金每人400萬元，依親租屋補助從原本半年延長至2年，社工陪看房若發現不足，也會媒合民間團體提供基本6項家電。

高雄市政府社會局昨天公布城中城2.6億元善款用途，並宣布停止捐款。善款主要將用於罹難者及傷者慰助金，其中罹難者慰助金規劃每人新台幣400萬元，其他用於租屋依親補助、醫療費等。

社會局副局長葉玉如上午接受媒體聯訪表示，各界捐助的2.6億善款25日經社會救助金專戶管理會委員通過，善款將全數用在城中城受災民眾身上，其中76%用於罹難者、傷者慰助金，14%用在依親、租屋補助，半年9萬元補助從原本的6個月延長至2年。另外10%將用在安置旅館、喪葬、醫療等部分。

針對每人400萬元罹難者慰助金部分，葉玉如說，這部分有些需與家屬依照民法順位確認領取人，還在跟律師討論個案狀況。依親、租屋補助則已有68戶申請，其中已核定38戶，有30戶是資格不符或相關疑義待釐清。由於疑義部分是針對實際住在城中城大樓內住民，但有發生同戶重複申請狀況，因此仍待確認是否有實際同住。

她表示，目前緊急短期都是先安置住民在安置旅館，這次市府都發局提供社會住宅或包租代管社宅203戶，社會局也會逐一跟住戶討論狀況，幾乎每人都看到3間房以上，目前應該有2戶看好房子，其中1戶已經入住，期間市長陳其邁也有陪同看房關心。

葉玉如透露，社工在陪同住民看房過程中發現很多房東有附傢俱，沒有家電部分市府也會媒合民間團體提供包括冰箱、冷氣、床、電視、電扇、洗衣機等6項家電，這部分不用另外申請。短期間內沒找到合適居所的住民也不用擔心，住在安置旅館部分暫時沒有期限。目前依親和租屋補助是先發放半年9萬元，之後1年半也會再視個案狀況發放，總共是補助2年。

另外，外界關心受災住民年齡最小的8歲女童和媽媽，目前已經入住社會住宅，母女倆出院後是先住在安置旅館，再由社工陪同看房，最後選擇女童學校附近的社宅先入住，期間市府也有贈送入厝禮。