屏東里港幹線公車優化 里港幹線檸檬綠更易識別

構建屏東縣公共運輸路網藍圖，屏東縣交通旅遊事務處提出分區轉運中心及層級公車路網計畫，2015年迄今，陸續啟用3座轉運站，開闢69條公車路線。縣府今年針對縣內43條公路客運路線，提出6大顏色幹線公車計畫，優先以里港幹線示範，搭配里港特產檸檬，以檸檬綠打造整體識別意象，並透過候車介面改善、車輛識別系統整併與營運班表優化，讓民眾搭公車更方便。

交旅處長黃國維說，提出6大顏色幹線公車計畫，不大幅增加公車資源情形下，透過「候車介面改善」、「車輛識別系統整併」及「營運班表優化」方式，讓民眾更易使用公共運輸服務，在有限政府資源下，達成以少做多，提升公車使用率之目標。

黃國維說，今年度先以里港幹線作為示範，整合8216、8217、8218及8220等4條路線，在幹線車輛上放置車擋風玻璃LED燈箱，並調整車頭編碼；沿線站牌更換為美觀顯眼集中式站牌，候車亭的部分則懸掛吊牌、張貼候車亭廣告，且配合里港特產檸檬，LED燈箱、集中式站牌、候車亭等設施都調整為檸檬綠，打造整體識別形象。

黃國維說，整合後的班表每天往返里港班次共102班，集中式站牌資訊依序排列，民眾查詢搭乘時刻避免再手忙腳亂，且發車時刻調整後，可降低班車連班到站或班距過大問題，減少候車所需時間。

黃國維說，搭配地方特色，顏色區分的6大幹線公車，後續逐步推動至萬丹幹線（紅豆色）、鹽埔幹線（寶藍色）、水門幹線（澄黃色）、內埔幹線（可可色）及恆春幹線（水藍色），持續優化公車路網，2019年公車旅客搭乘量，里港幹線77萬人次，透過優化提升，希望能將載運量提升15％

交旅處指出，明年度將建置完成的智慧運輸中心及偏鄉運輸派遣平台，將整合提供公共運輸資訊與服務，提升民眾使用便利性。