高市2局長請辭 藍促陳其邁下台、綠籲勿消費災難
高雄城中城大火釀嚴重死傷，高市府今天宣布消防、工務局長請辭獲准。高市議會國民黨團痛批市府斷尾求生，市長陳其邁應下台負責；民進黨團則籲國民黨勿以悲劇做圖謀政治利益工具。
高雄市議會國民黨團總召童燕珍上午率黨籍議員黃紹庭、陳美雅、陳若翠、邱于軒、王耀裕、李雅芬、鍾易仲等人召開記者會，要求陳其邁及市府為城中城大火負責。
童燕珍說，高雄氣爆當年事發不到7天，市府就有1名副市長、3名局長下台，如今城中城大火市府拖了近2週，才宣布消防、工務局長下台。
童燕珍質疑這是斷尾求生，「陳其邁市長你呢？你要負什麼責任？是不是應該也要下台負責？」這次大火顯示市府多部門都失靈，只有2名局長負責下台，國民黨團完全無法接受，要求陳其邁應該下台負責，「沒有負責，沒有預算」。
陳若翠表示，高市府官員貪戀權位，「你們連一個集體請辭，然後慰留這樣的戲碼都不會演？」陳美雅則說，人民善良捐款，但不可以變成執政者卸責工具。
邱于軒說，日前林園區工業大火，等不到市政局處說法，只等到文化局邀她參加10月31日的高雄流行音樂中心開幕，根本「昨天公祭、今天忘記、明天音樂季」。
高市議會民進黨團則發布新聞稿表示，城中城大火悲劇，中央和地方事發後明快、效率處理，從慰問、安置到撫卹展現誠意。市府不會迴避責任歸屬，已有消防及工務局長請辭負責，籲國民黨嚴肅以對，勿再以悲劇脅迫做圖謀政治利益的工具。
民進黨團總召鄭光峰指出，城中城安全問題是自前國民黨籍市長王玉雲任內一路累積，市府團隊在事發後扛起歷史共業的善後責任，從安置、慰問、撫卹到老舊大樓盤點，都展現誠意效率，國民黨縱使忘記自省，也不應該見獵心喜。
鄭光峰說，陳其邁表達調查究責絕不會迴避責任，並有工務及消防2名政務官為事件請辭負責；至於善款分配也會盡速發落，籲國民黨千萬勿消費災難賺取政治利益。
民進黨幹事長黃文益說，總預算攸關民生、城市繁榮進步，不應當做政治籌碼，更不應做為鬥爭或逼迫官員下台的工具，呼籲國民黨應尊重專案小組究責及相關司法調查，勿利用災害阻擋市府建設、卡關人民福祉。
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