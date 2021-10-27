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挺過天坑風暴逃不過城中城大火 高市工務局長請辭

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市工務局長蘇志勳（中）為整治中林路一條自行車道，曾徒步走了數公里檢視。圖／高市工務局是供
高雄市工務局長蘇志勳（中）為整治中林路一條自行車道，曾徒步走了數公里檢視。圖／高市工務局是供

高雄市城中城大火吞噬46條人命，各界追究責任，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。向來低調的蘇志勳，一早仍如常主持晨會，毫無異狀，局處同仁完全不知道他已請辭，蘇中午前向市府多位首長辭行後便持續開會，指請辭一事由市府統一發言。

市府表示，城中城發生大火，消防、工務兩位局長在事件發生第一時間便向市長請辭，市長陳其邁當時指示，先求災、善後，再由行政調查小組釐清事證。

蘇志勳請辭獲准，但今天到府上班時完全不露聲色，一早還如常主持晨會，對請辭獲准一事隻字未提，近午還召集同仁就中油整治問題開會，也處理一些局務交辦事宜。

工務局許多同仁對他請辭獲准一事都是事後知情，指局長心情平和，完全看不出任何異樣，局內一名主管表示，蘇局長做事很衝，為人也十分謙和，但城中城案已成政治事件，替他抱屈恐也沒用。

蘇志勳自成大建研所畢業，曾任高市府新工處長、副局長，後轉任中華電信光世代建設開發公司總經理，陳其邁補選上任後邀他加入小內閣，蘇志勳重回高市府一起打拚。他曾為整治中林路一條自行車道，徒步走了數公里檢視，大雨期間也好不容易挺過「高雄天坑」考驗，但這次再遭遇城中城大火事件，因死傷嚴重而下台負責。

陳其邁 高雄市

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