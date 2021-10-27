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城中城依親租屋補助 6個月延長至2年

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。本報資料照
高雄市長陳其邁。本報資料照

高雄城中城善款目前達2.6億餘元，高雄市社會局表示，25日經高雄市社會救助金專戶管理會委員通過，善款將全數用在城中城受災民眾身上，76%將用在罹難者、傷者慰助金，其中罹難者慰助金規畫每人400萬元。14%用在依親、租屋補助，補助從原本的6個月延長至2年。另外10%將用在安置旅館、喪葬、醫療等部分。

社會局副局長葉玉如指出，罹難者慰助金還需與罹難者家屬依照民法的順位，確認領取人，這部分也須律師協助。另外葉玉如也解釋，事發當時市府發放罹難者家屬25萬元、傷者6萬元這部分是從市長預備金支付，未來也不會歸墊。

目前依親、租屋補助有68戶申請，已核定38戶，有30戶是資格不符或還有相關事實需釐清。葉玉如解釋，因依親、租屋補助需有實際居住事實，目前資格有疑慮都部分大多是同戶有重複申請的狀況，這部分須確認是否有實際同住，如有實際同住，也希望未來仍同住；另外如有寄住狀況也還須確認。

目前高雄市都發局盤點出高市社會住宅、包租代管社宅等共203間可供城中城居民入住，社會局副局長葉玉如表示，城中城住民都滿急迫希望找到固定住所，目前社會局也持續媒合中，未找到合適居所的住民也都能繼續著安置旅館，這部分沒有期限。

高雄市 社宅 社會住宅

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