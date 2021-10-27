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參加屏縣百工師傅志工團 修房成為日常的放不下

中央社 / 屏東縣27日電

屏東縣政府去年輔導成立「屏東縣百工師傅志工團」，協助弱勢家庭及獨居老人修繕房子，參加志工團的裝潢工會理事長胡清江夫妻表示，「修繕一棟房子，變成日常的放不下」。

屏東縣政府去年12月輔導縣內營造業、泥水業、木工業、油漆業、鐵工業、水電裝置業及廚具裝修業等職業工會共同成立「屏東縣百工師傅志工團」，協助縣內弱勢家庭或獨居長者修繕不堪居住的房屋，已累積12個個案，志工團也訂下1個月至少服務1個家庭的目標，持續服務不要停。

縣府勞動暨青年發展處今天發布新聞稿指出，胡清江和他的老婆接受採訪時異口同聲表示，修繕房子，不是一天的事，修繕一棟房子，變成日常的放不下，工作時想到孩子們缺毛巾、缺日用品，上班前或下班時總是提醒自己要快點送過去，看到可以用的廢材就想到可以去幫阿公的桌子修一修。

胡清江說，弱勢兒少案家，在房子問題修繕好了之後，他們搬來衣櫥、還幫孩子們做新的書桌，即便被趕工廠商叨唸不做賺錢的工程是在做志工，還是要先把書桌做出來。

胡清江表示，在修繕獨居長輩家時，不但幫忙把蚊帳釘牢，看見阿公撿來放東西的小桌子不穩，他找一天特別彎過來，把它們都補一補，變成阿公好用的廚房平台和床邊櫃。

勞動暨青年發展處長黃鼎倫表示，屏東縣的百工師傅們不只專注於修繕不能遮風避雨的房子和硬體，在修繕過程中如果看到案家的需要，不間斷地修補是他們最實際的愛。

黃鼎倫表示，百工師傅們是縣府實踐「同在共好，屏東好好」的最佳夥伴，他們愛心修補房子，也修補幸福日常，歡迎認同百工師傅服務協會理念的工會，加入他們的行列。

屏東縣政府 獨居老人 青年

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