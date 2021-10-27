要陳其邁下台負責 高市議會國民黨團:沒有負責沒有預算

高雄市議會國民黨團今開記者會要求高雄市政府負起責任，不要只是推2局長下台這種「斷尾求生、氣軍保帥」的政治舉動，更提出如果市府不徹底負責，市議會國民黨團將不交付預算，喊出「沒有負責、沒有預算」口號。黨團總召童燕珍表示，城中城大火奪走46條人命，已超越高雄氣爆32名罹難者，當時陳菊政府在一周內就有一位高雄市副市長和3位局長下台，反觀現在邁政府如此眷戀權位，「在國民黨記者會前公布工務、消防局長下台，那高雄市長陳其邁的責任呢？」黨團認為，城中城大火是跨局處的工作失靈，兩個局長下台不足負責。

市議員黃紹庭指出，城中城大火凸顯高市府金玉其外、敗絮其內的執政危機，從陳其邁上任以來，高市公安事件頻傳，「高雄市的公安、勞安、治安在陳其邁上任後都是全國惡名昭彰。」今年工業區已多次大火，黃紹庭認為，陳其邁沒有盡督導責任，團隊也未盡職責。黃紹庭也質疑，城中城大火2點多發生，陳其邁在5點多抵達現場，這兩小時是否有掌握城中城狀況，為何不更早到現場指揮。

市議員邱于軒表示，「今天公祭、明天忘記」，民進黨對人民的冷血例子斑斑，昨天自己到市府要問林園工業區大火狀況，但只拿到文化局的高雄流行音樂中心演唱會邀請卡，演唱會主題是sea the future（看見未來），她想問，城中城大火的罹難者還有辦法看到未來嗎？

市議員陳美雅則說，陳其邁不該用人民慷慨的捐款去卸責，市府應徹查城中城的消防安檢是否有背後的黑手擋下應有的檢查，陳指出，住戶都說消防門、鐵片被拆除都是人為因素，市府也應查清楚，過去曾有建商想購買地上權都更，但只給住戶每戶6萬元，這樣的價錢根本讓弱勢住戶將流落街頭。