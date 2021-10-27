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城中城大火究責僅到局長？監院是否約詢陳其邁受關注

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
城中城大火究責僅到局長？監院是否約詢陳其邁受關注。本報系資料照
城中城大火究責僅到局長？監院是否約詢陳其邁受關注。本報系資料照

高雄市城中城大火吞噬46條人命，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。監察院目前也由監察委員施錦芳、王麗珍、葉宜津立案調查此案；依照職權，監院有權約詢縣市首長並提案彈劾，過去監院也曾約詢並通過彈劾時任台南市長賴清德，本次城中城案，監院究責層級是否再往上提升，備受關注。

國民黨立法院黨團也在城中城罹難者的頭七日赴監察院陳情，指稱陳其邁瀆職。國民黨團總召費鴻泰表示，高雄市政府推諉城中城是人為縱火、指出要都更、是法規漏洞、沒有管理委員會等，都是在甩鍋，但再怎麼甩，也甩不掉陳其邁該負的責任。

施錦芳、王麗珍、葉宜津等三位監委表示，城中城大樓屬民國84年「公寓大廈管理條例」公布施行前興建完成之住商混合大樓，迄今仍未成立管理委員會，致大樓住戶無法有效協助管理及維護大樓公共安全，政府機關行政作為及現行法令規定有無就類此老舊大樓之管理維護，建立相關查核機制或配套措施，實已涉及民眾居住安全及重大公安問題。

三位監察委員指出，對此事件甚表關切及重視，高雄市政府對於轄內類此未成立管理委員會之複合式大樓，就其公共安全、管理及維護之相關行政作為何？有無善盡地方主管機關職責？現行法令規定是否仍有不足？實有深入調查了解之必要。

高雄市 陳其邁 葉宜津

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