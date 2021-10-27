城中城大火高雄2局長請辭 立委：首長風骨民眾看在眼裡

高雄市城中城大火釀成嚴重傷亡，各界檢討聲浪不斷，質疑消安、工安有瑕疵，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。民眾黨高雄市黨部主委、立委張其祿今受訪時表示，首長是否願意承擔政治責任，正是首長風骨的展現，民眾都看在眼裡。

陳其邁擔任立委時，曾要求時任台中市長胡志強為夜店大火下台，如今發生城中城大火事件，各界也要求陳其邁應負起政治責任。

張其祿表示，就算首長死撐著不下台，民眾也沒辦法，但這件事會在民眾心中累積，可能對於首長產生負面觀感，甚至在選舉時造成影響，「民選官員、政務官要不要下台，民眾一點辦法都沒有，但個人風骨未來會變成民眾判斷的依據」。

張其祿說，城中城大火事件宛如「官場現形記」，在野時候的主張，如今執政卻燒到自己，但他也強調，誰下不下台不是重點，而是希望不要每次發生事情，政府總是遺憾、道歉、下台、募款，最後不了了之，整件事情的檢討及後續改善，才是更應該要清楚告訴民眾的。