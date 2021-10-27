城中城大火高雄2局長請辭 立委：首長風骨民眾看在眼裡
高雄市城中城大火釀成嚴重傷亡，各界檢討聲浪不斷，質疑消安、工安有瑕疵，高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。民眾黨高雄市黨部主委、立委張其祿今受訪時表示，首長是否願意承擔政治責任，正是首長風骨的展現，民眾都看在眼裡。
陳其邁擔任立委時，曾要求時任台中市長胡志強為夜店大火下台，如今發生城中城大火事件，各界也要求陳其邁應負起政治責任。
張其祿表示，就算首長死撐著不下台，民眾也沒辦法，但這件事會在民眾心中累積，可能對於首長產生負面觀感，甚至在選舉時造成影響，「民選官員、政務官要不要下台，民眾一點辦法都沒有，但個人風骨未來會變成民眾判斷的依據」。
張其祿說，城中城大火事件宛如「官場現形記」，在野時候的主張，如今執政卻燒到自己，但他也強調，誰下不下台不是重點，而是希望不要每次發生事情，政府總是遺憾、道歉、下台、募款，最後不了了之，整件事情的檢討及後續改善，才是更應該要清楚告訴民眾的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言