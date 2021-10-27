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優人神鼓「天地共舞」 11/13屏東縣民公園演出

中央社 / 屏東縣27日電

享譽國際的「優人神鼓」免費戶外公演，11月13日下午4時，將於屏東縣民公園以「天地共舞」為主題，帶領民眾感受地景與藝術融合的精彩對話。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，優人神鼓將以「天地共舞」為題，在連奪多座國際獎項的屏東縣民公園，以震撼天地的鼓聲迎接觀眾入園，並於園區的「地景劇場」、「在水一方」、「秘境花園」、「地坑」配合每一個環境空間，與地景對話。

文化處表示，優人神鼓的表演最後將在「糖晶體廣場」周遭進行水上演出，重現優人神鼓的經典劇目「聽海之心」選粹。

文化處表示，「聽海之心」這部作品迄今已於世界各地演出超過120場次，曾受到法國「世界日報」讚譽為「法國亞維儂藝術節最佳節目」、「法國里昂舞蹈藝術節最受觀眾歡迎的節目」。

這場戶外演出11月13日下午4時登場，演出全程共1.5小時，文化處請民眾進入園區全程戴口罩，配合防疫實聯制，另因演出需求及維護觀賞品質，當天下午2時30分起園區將進行動線管制。

屏東縣政府 優人神鼓 法國

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