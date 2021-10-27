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城中城大火究責 高市消防、工務局長請辭獲准

中央社 / 高雄27日電

高雄城中城火警釀46死，外界究責聲浪不斷，高市府今天宣布，市長陳其邁昨已同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳兩人請辭，另於29日完成行政調查，進一步釐清處置。

高雄市政府今天上午發布新聞稿，公布陳其邁昨天同意李清秀、蘇志勳兩位局長的請辭。陳其邁感謝二人過去一段時間對於市政的努力與辛勞。

根據新聞稿，李清秀、蘇志勳在事發第一時間即向市長請辭，陳其邁當時指示救災優先，完成相關善後工作，協助行政調查釐清事證。目前兩位局長認為行政調查小組釐清相關事證已暫告一段落，陳其邁同意請辭。

行政調查小組報告將於本週五（10月29日）完成，相關業務人員的行政責任，也可望一併釐清處置，高市府後續將針對行政責任進一步釐清處置。

陳其邁

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