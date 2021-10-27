城中城46命後...高市2局長下台 藍營議員：怎麼才兩個？

為高雄城中城大火負責，高雄市政府今表示，高雄市長陳其邁同意消防、工務兩位局長請辭，藍營高雄市議員邱于軒日前點名多位局處首長應下台，今天她聽到消防、工務局長請辭下台表示，「才兩個！城中城大火是跨局處的疏忽，為什麼只推兩個局長出來負責？」

邱于軒表示，社會局長期漠視高雄弱勢族群，未善盡責任，連記者、民間社福團體都知道城中城住了那麼多社會弱勢、行動不便長者。「社會局的冷血已達到天怒人怨的狀況」。邱于軒也質疑，高雄市長陳其邁的責任在哪裡？

高雄市議會民進黨團總召鄭光峰則認為，城中城是全體高雄人沉痛的經歷，陳其邁也在第一時間道歉並表示不會迴避相關責任，今天兩首長請辭也是責任政治的展現，消防與工務局與消防、公安等部分直接相關，雖這部分的疏失也是過去法規造成的歷史共業，但現任政府承擔責任，給市民交代。鄭光峰表示，肯定陳其邁與市府在事後慰問、喪葬、安置等表現，也認為城中城的善款市府會清楚羅列使用項目，應讓這些事情回歸市政，不要再拿城中城大火炒作，圖政治利益。

高雄市議會無黨團結聯盟總召朱信強認為，城中城大火奪46條人命真的相當沉痛，最重要的是善後的狀況，包括消防、公安、危老樓房的清查等等，「一般市民對誰下台其實無感，太多的政治語言也會掩蓋最重要的事情。」朱信強指出，不能因有人下台負責，就淡忘確實落實公安的重要性，全面檢討改進才是目前最重要的課題，市府應用嚴謹的態度善後，讓市民有更安全的居住空間。