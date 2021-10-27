城中城大火奪46命 高雄工務、消防局長請辭下台

高雄市城中城大火吞噬46條人命，各界檢討聲浪不斷，質疑消安、工安有瑕疵。高雄市長陳其邁今天同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭下台。陳其邁表示，本周五行政調查將完成，針對行政責任會進一步釐清。

高雄市議員邱于軒日前點名多位局處首長應下台，今天她聽到消防、工務局長請辭下台表示，「才兩個！城中城大火是跨局處的疏忽，為什麼只推兩個局長出來負責？」

陳其邁同意消防局長李清秀、工務局長蘇志勳請辭，陳其邁也說，感謝兩位局長在過去一段時間對市政的付出與辛勞。消防局長李清秀對請辭下台表示平常心，強調做任何角色都要克盡本分。

市府表示，對城中城大火不幸事件，消防、工務兩位局長在事件發生第一時間便向市長請辭，陳其邁當時指示，先戮力救災，並完成相關善後工作，也協助市府行政調查小組，以釐清相關事證。