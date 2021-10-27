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台東金峰鄉嘉蘭部落重建石板屋 文化融合2族群
台東縣金峰鄉嘉蘭部落為保存傳統石板屋，由部落魯凱與排灣族人透過一顆顆的石頭推疊，花了近3年時間，慢慢重拾石板屋原有樣貌，讓族人溫暖感動。
縣長饒慶鈴說，在科技高度發展的今日，傳統建築工法正急速地被取代而流逝，傳統建築技藝的傳承，不僅是技術層面的保留，而是重現人與空間的交談，更是守護人們不忘本的精神。
50年代初期，原居於屏東霧台好茶村的陳姓魯凱族一家人，翻山越嶺到了中央山脈東邊的金峰鄉嘉蘭部落定居。隨著時光流逝，陳家希望能住回過去的石板屋裡，找回歸屬感。
部落年輕人3年前在異鄉的溪裡山邊尋覓起石板建材，透過石板建屋技術傳承，搭建了新的石板屋，完成了陳家心願。石板屋搭建可窺見魯凱與排灣族不同文化上的融合。
金峰鄉公所表示，這棟石板屋不僅是陳家人的生活場所，也是排灣族與魯凱族歲時祭儀、青年會受訓等許多活動舉辦的場域，成為了解排灣及魯凱文化的重要據點。
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